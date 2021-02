Final Fantasy 7 Remake Intergrade annunciato per PS5! Novità e data

Final Fantasy 7 Remake Intergrade è stato annunciato allo State of Play di stasera! Si tratta di una riedizione per PlayStation 5 del remake uscito quasi un anno fa su PlayStation 4. Sviluppato e prodotto da Square Enix, Intergrade uscirà il 10 giugno 2021 e l’update sarà gratuito per i possessori di Final Fantasy 7 Remake per PS4. Analizziamo nel dettaglio tutti i miglioramenti e i nuovi contenuti di questa edizione!

Ecco qui di seguito i miglioramenti di questa nuova versione PS5: “Scopri la città di Midgar come mai prima d’ora con texture e illuminazione migliorate e nebbia atmosferica. Passa dalla priorità visiva “Grafica”, che dà priorità alla grafica 4K, a quella “Performance”, che dà priorità alla fluidità di movimento a 60 frame al secondo. Poi cattura e condividi i tuoi momenti preferiti di quest’avventura indimenticabile con una modalità Foto completamente personalizzabile. Vivi battaglie emozionanti usando il controller DualSense di PS5 con il supporto per il feedback aptico“.

Dal punto di vista contenutistico l’edizione Intergrade offrirà (oltre a una modalità foto più ricca) una nuova avventura di cui vi lasciamo qui di seguito la descrizione: “Nel nuovo episodio ‘Yuffie’, mettiti nei panni della ninja di Wutai Yuffie Kisaragi mentre si infiltra nel palazzo Shinra a Midgar per impadronirsi della più potente materia mai esistita e riportare la gloria nella sua terra natia. Gioca insieme a nuovi personaggi e divertiti con un’esperienza di gioco arricchita con nuovi combattimenti ed elementi del gameplay. Quest’avventura imperdibile offre un nuovo punto di vista sulla storia di Final Fantasy 7 Remake“.

La versione PS5 conterrà già l’episodio Yuffie, mentre, per chi farà l’upgrade dalla versione PS4, sarà a pagamento. Cosa ne pensate di Final Fantasy 7 Remake Intergrade? Siete felici delle novità annunciate dal punto di vista contenutistico? Come sempre, vi ricordiamo di commentare qua sotto in basso nei commenti!