Final Fantasy 7 Remake: rilasciate una serie di nuove immagini

Final Fantasy 7 Remake è probabilmente uno dei titoli più attesi del momento. Il remake del capitolo preferito di tutti gli appassionati approderà su PlayStation 4 il prossimo 10 aprile. Recentemente Square Enix ha rilasciato una demo del gioco che ha impressionato praticamente tutti quelli che hanno potuto provarla. Gli sviluppatori hanno deciso inoltre di annunciare tre fantastici temi dinamici, uno di questo riscattabile solo se si ha scaricato sullo store PlayStation la versione di prova.

Square Enix ha rilasciato una serie di immagini che ci presentano i personaggi che incontreremo durante la nostra avventura. Ormai è abbastanza risaputo che questo Remake presenta dei cambiamenti rispetto al titolo originale uscito nel 1997 sulla prima PlayStation. In queste ore la software house giapponese ha rilasciato diverse immagini. Mettevi quindi comodi per gustarvele.

Nella prima immagine viene presentato Tseng, capo dei Turks colui che è responsabile delle operazioni di sorveglianza e protezione di Aerith. Il secondo è Don Corneo, capo indiscusso del mercato murato che ama circondarsi si bellissime ragazze, se avete giocato al titolo originale avrete capito di che scena stiamo parlando. Il terzo personaggio è Anyan Kunyan proprietario del famoso Honey Bee del mercato murato, ogni sera si diverte a deliziare i suoi clienti con dei grandi spettacoli.

Qui sopra invece possiamo conosce Leslie, il braccio destro di Don Corneo e Madame M, proprietaria del salone di massaggi del mercato murato e donna estremamente sensuale. Qui sotto invece possiamo fare la conoscenza di Sam, proprietario dei teneri Chocobo della scuderia il quale ha messo in pratica inaugurando un servizio di “Chocodiligenze“.

L’Honey Bee è sicuramente una delle zone più iconiche di Final Fantasy 7 ed anche di questo Remake. Gli sviluppatori quindi hanno deciso di farci dare una occhiata al night club più in voga del mercato murato. Qui di seguito potete ammirarlo in tutto il suo splendore ed in aggiunta Cloud travestito da signorina.

L’attesa per Final Fantasy 7 Remake si fa sempre più sentire. Ricordiamo che ormai manca poco al rilascio del primo episodio, non si sa però ancora di quanti ne sarà formato. Vi invitiamo pertanto a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti il titolo targato Square Enix.