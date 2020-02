Final Fantasy 7 Remake: il producer afferma che il gioco ha superato le sue aspettative

Tanto si è detto di questo Final Fantasy 7 Remake e tanto si potrà dire in futuro sino a quando non potremmo metterci mano sul, si presume, primo capitolo di un progetto che ha generato senza dubbio sentimenti decisamente variegati. Se da prima la nostalgia ne fa da padrona, la realtà dei fatti porta sempre una cauta seppur trepidante attesa. Il titolo Action RPG sviluppato e pubblicato da Square-Enix è stato rinviato al 10 aprile 2020 generando non poco malumore. Proprio questa mattina vi abbiamo riportando una notizia nella quale sembrerebbe che il titolo richieda 100 giga di spazio sulla nostra console.

Nell’ultima edizione della rivista ufficiale di PlayStation, il produttore Yoshinori Kitase ha espresso il suo entusiasmo riguardante Final Fantasy 7 Remake. Ha dichiarato che il team di sviluppo è una mix tra il persone che hanno lavorato al capitolo per PS1 e molti che sono cresciuti giocando proprio al titolo. Kitase si definisce estremamente eccitato perché sta lavorando ad un prodotto che ha sempre desiderato di svolgere, ma il lavoro sta superando di gran lunga le sue aspettative inziali. Qui vi postiamo la dichiarazione del produttore.

“Il gioco che sta per nascere sta superando anche le mie aspettative. In effetti in questo momento la persona che vorrebbe mettere le mani su Final Fantasy 7 Remake più di tutti potrei essere davvero io“. Queste dichiarazioni ci scaldano davvero il cuore. Fare il remake di uno dei capitoli più amati del brand non è semplice, abbiamo a che fare con esigenze non da poco ma sembrerebbe che Kitase stia riuscendo a mettere d’accordo praticamente tutti i fan di Cloud e compagni. Non ci resta quindi che aspettare la fatidica data di uscita

Cosa ne pensate delle parole di Kitase? Non vedete l’ora di provare con mano Final Fantasy 7 Remake? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti il titolo.