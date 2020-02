Final Fantasy 7 Remake: svelato lo spazio necessario per l’installazione

Il 2020 non è sicuramente partito nel migliore dei modi per il popolo videoludico. Oltre al fatto che durante i primi 2 mesi il mercato videoludico non ha proposto opere di rilievo, siamo stati testimoni anche di svariati rimandi che in parte ci hanno messo l’amaro in bocca. Tuttavia le cose inizieranno a cambiare a partire dal mese prossimo, quando i primi titoli grossi di quest’annata cominceranno ad arrivare. Tra i vari blockbuster in uscita, uno dei titoli più attesi è sicuramente Final Fantasy 7 Remake.

Come ben saprete ormai il titolo Square Enix doveva uscire inizialmente durante la prima settimana di Marzo. Tuttavia per problemi tempistici la casa di sviluppo ha deciso di spostare l’opera ad Aprile. Per colmare il vuoto lasciato dal posticipo Square Enix ha rilasciato sempre più informazioni (ed immagini) riguardanti il futuro Final Fantasy 7. Stando alle informazioni da noi conosciute Final Fantasy 7 Remake sarà decisamente un gioco mastodontico, sia a livello contenutistico che di peso.

Sappiamo ormai per certo che l’opera Square occuperà due dischi BluRay, però non sappiamo ancora quanto spazio andrà ad occupare il gioco sui nostri Hard Disk. In queste ultime ore su Reddit ha iniziato a girare un post che va (probabilmente) ad indicare la dimensione esatta del gioco. Stando ad un’immagine che mostra la copertina di gioco, Final Fantasy 7 Remake avrà bisogno di almeno 100 GB liberi sui nostri HDD. Una dimensione certamente imponente che va a rivaleggiare con il recente Red Dead Redemption 2.

Il post in questione è stato rimesso qualche ora dopo dalla pubblicazione. Tuttavia questo “rumor” non è stato commentato in alcun modo dalla Square Enix. Potenzialmente si potrebbe trattare di un’informazione falsa (anche perché la copertina mostrata non sembrava quella ufficiale del gioco). Ci tocca aspettare l’uscita del titolo e vedere se effettivamente i nostri HDD sentiranno il peso di Final Fantasy 7 Remake. Vi ricordiamo che l’opera Square Enix uscirà il prossimo 10 Aprile in esclusiva (temporanea) su PS4!