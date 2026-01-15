Square Enix ha annunciato che le versioni PlayStation 5 e PC di Final Fantasy VII Remake Intergrade riceveranno gratuitamente le nuove funzionalità di accessibilità "Streamlined Progression", originariamente sviluppate per il debutto del gioco su Switch 2 e Xbox Series X|S previsto per il 22 gennaio. Questa mossa rappresenta un'apertura significativa verso una fetta di pubblico che potrebbe essere intimidita dalla difficoltà del combat system action del remake, permettendo a chiunque di godere della storia e dell'esplorazione senza barriere tecniche. L'aggiornamento gratuito arriverà in concomitanza con il lancio multipiattaforma, estendendo così le opzioni di personalizzazione dell'esperienza di gioco a tutti i possessori del titolo su piattaforme già supportate.

Le funzionalità di Streamlined Progression rappresentano essenzialmente una modalità assistita estremamente permissiva che stravolge l'economia di gioco tradizionale. Il sistema mantiene automaticamente HP e MP al massimo, rendendo di fatto il party immortale, mentre ogni colpo inferto ai nemici infligge 9.999 danni, il cap massimo di danno visualizzabile nel gioco. A questo si aggiunge la disponibilità del numero massimo possibile di ogni oggetto nell'inventario, eliminando qualsiasi necessità di grinding o gestione delle risorse.

Queste opzioni si inseriscono in un trend sempre più diffuso nell'industria videoludica, dove titoli narrative-driven offrono modalità story o assist per abbattere le barriere d'ingresso. Nel caso specifico di Final Fantasy VII Remake Intergrade, il combat system richiede tempismo, gestione dell'ATB e conoscenza delle debolezze elementali: elementi che possono risultare ostici per chi è interessato principalmente alla componente narrativa o visiva dell'esperienza. La scelta di Square Enix sottolinea come anche i JRPG tradizionali stiano abbracciando filosofie di game design più inclusive, senza però compromettere l'esperienza per chi cerca la sfida originale.

L'aggiornamento per PS5 e PC arriverà contestualmente al lancio delle nuove versioni console, che rappresentano il debutto del remake sulla piattaforma Microsoft e su Nintendo Switch 2. Per incentivare l'adozione su queste piattaforme, Square Enix ha già reso disponibile da un mese una demo gratuita che permette il trasferimento dei salvataggi alla versione completa. Chi scarica la demo e poi acquista il gioco completo riceverà in bonus i Revival Earrings e un Survival Set, oggetti utili nelle fasi iniziali dell'avventura.

L'offerta di lancio si fa ancora più interessante per chi effettua il pre-order o acquista entro il 31 gennaio la versione digitale su Switch 2 o Xbox Series X|S: riceverà gratuitamente anche il Final Fantasy VII originale del 1997. I giocatori Xbox potranno riscattare immediatamente il classico PlayStation dopo il pre-order, mentre gli utenti Switch 2 dovranno attendere il giorno di lancio del 22 gennaio. Si tratta di un'aggiunta particolarmente significativa per chi vuole confrontare direttamente la visione originale di Midgar con la sua reinterpretazione moderna, o per le nuove generazioni che non hanno mai sperimentato il titolo che ha definito i JRPG dell'era 32-bit.