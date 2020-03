Final Fantasy 7 Remake: le quest secondarie avranno la stessa qualità delle principali

Final Fantasy 7 Remake è sicuramente il progetto più atteso ed ambizioso di Square Enix in questo momento, in quanto non cerca solamente di rimodernare l’iconico settimo capitolo della saga, ma l’obbiettivo del team di sviluppo è anche quello di espanderlo su più piani. La cosa che ha fatto più discutere durante gli anni di sviluppo è stata la volontà da parte di Square di concentrarsi in questa prima parte solamente sugli eventi di Midgar, parte del gioco che nella versione originale portava via ai giocatori tra le 4 e le 5 ore, mentre nel remake si parla di una longevità alla pari di un qualsiasi capitolo principale del brand di Final Fantasy.

In una recente intervista con la redazione di Famitsu, Nomura ha dichiarato che le missioni secondarie in Final Fantasy 7 Remake saranno allo stesso livello in termini di qualità delle missioni che porteranno avanti la storia principale. Nomura ha rivelato inoltre, che in origine lui e il team di sviluppo avevano inserito molte più missioni secondarie nel gioco, ma si sono resi conto che non potevano svilupparle in modo soddisfacente, così hanno deciso di eliminarne alcune.

In seguito a questa decisione il team di sviluppo ha poi deciso di concentrarsi su un numero inferiore di missioni secondarie, assicurandosi che quelle presenti nel gioco fossero di alta qualità. Nomura ha anche affermato che sebbene non ci sia un numero troppo alto di nuovi personaggi nella storia principale, ce ne saranno molti che appariranno in ruoli secondari man mano che i giocatori giocheranno le missioni secondarie.

Vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake uscirà il prossimo 10 aprile in esclusiva su PlayStation 4, mentre le versioni per Xbox One e PC verranno rilasciate solamente un anno dopo, ad aprile 2021, quando l’esclusività sulla console Sony sarà terminata. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni di Nomura riguardo le missioni secondarie di Final Fantasy 7 Remake?