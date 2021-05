Final Fantasy, in arrivo uno spin-off soulslike?

Secondo una recente voce, Square Enix starebbe attualmente collaborando con Team Ninja per la realizzazione di un nuovo spin-off di Final Fantasy. Si tratta di un rumor venuto fuori dal nulla come un fulmine a ciel sereno, ma si tratta sicuramente di un’indiscrezione molto interessante. L’insider SoulsHunt, che aveva precedentemente rivelato correttamente l’arrivo dei DLC di Ghost of Tsushima, ha svelato adesso alcune informazioni riguardanti questo particolare titolo.

Secondo SoulsHunt, il nuovo spin-off avrà un nome come Final Fantasy Origin e sarà un soulslike sulla falsariga di Star Wars Jedi: Fallen Order. Il riferimento serve a spiegare che non sarà un titolo dalla difficoltà pari a quella di un Dark Souls, ma è stato realizzato in modo tale da poter essere accessibile a più giocatori. Proprio per questo motivo Square Enix avrebbe deciso di affidare il progetto a Team Ninja, che ha ormai una grande conoscenza del genere, soprattutto dopo i due Nioh.

L’indiscrezione continua con l’affermazione di SoulsHunt secondo cui Final Fantasy Origin sarà un’esclusiva PlayStation 5, dettaglio molto plausibile considerata la crescente vicinanza di Square Enix a Sony. Infine, l’insider rivela che il publisher ha in mente di rilasciare una demo del titolo sul PlayStation Store durante questa estate, probabilmente al fine di ottenere un maggior numero di feedback possibile dai giocatori e dalla stampa.

Le nouveau Final Fantasy de Square Enix n'est autre qu'un Souls-like développé par la Team Ninja (Nioh). C'est cadeauhttps://t.co/kGjln1HSaS pic.twitter.com/zmHcnlEx3l — SoulsHunt (@SoulsHunts) May 22, 2021

Dato che questo rumor è venuto fuori così di sorpresa, è davvero difficile dire se possiamo dare concreta credibilità all’insider. Tuttavia, la vicinanza all’E3 2021 rende l’ipotesi di un nuovo spin-off di Final Fantasy meno folle di quanto si potrebbe inizialmente pensare. Possiamo quindi aspettarci un annuncio proprio durante l’edizione digitale della fiera losangelina? Non possiamo ancora saperlo, motivo per cui vi consigliamo di restare connessi sulle nostre pagine in modo da non perdere nessuna novità o eventuali conferme nelle prossime settimane.