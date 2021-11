Final Fantasy IX in Unreal Engine 5 esiste, ed è bellissimo

In attesa di un eventuale progetto ufficiale, i fan stanno lavorando ad una versione moderna di Final Fantasy IX. Tra i titoli della saga Square Enix, anche il nono capitolo è uno dei più apprezzati a livello generale ed era dunque solo questione di tempo prima che nascesse ufficialmente un progetto simile. Che non poteva non essere, come di consueto in questi casi, davvero bellissimo.

Attenzione: non stiamo parlando solamente di qualche mod e qualche reshade. Tutt’altro. Memoria Project è infatti una sorta di remake di Final Fantasy IX, sviluppato da alcuni fan e volontari che si sono prestati alla causa. Il tutto è sviluppato in Unreal Engine 5 e nel corso della giornata di ieri, il team di sviluppo ha pubblicato il primo trailer, che trovate subito qui in basso.

Il video, d’altronde, parla da sé. Final Fantasy IX sembra in questo progetto davvero un altro gioco, molto più moderno grazie all’utilizzo dell’ultima versione del motore di Epic Games. Tutto è ricostruito quasi da zero e questo risultato è stato ottenibile grazie allo sforzo di ben 28 fan che hanno deciso di rendere il progetto realtà. Tra questi troviamo 3D artist, animatori, doppiatori (tra cui il popolare YouTuber e content creator Yong Yea), compositori e VFX artist.

A differenza però di altri progetti, Final Fantasy IX Memoria Project non è un prodotto destinato ad essere giocato. “Questa è una lettera d’amore e un tributo al gioco originale che debuttò nel 2000”, si legge nel sito web ufficiale. Gli sviluppatori hanno poi aggiunto una piccola nota. “FFIX: MP è un proof of concept e mostra solamente come sarebbe il gioco se potesse essere sviluppato oggi”.

Non sarà giocabile, è vero, ma questa versione di Final Fantasy IX è sicuramente un bel regalo a tutti i fan. Se pensate, infine, di poter dare una mano, sappiate che i ragazzi dietro al progetto sono sempre alla ricerca di nuovi volontari.