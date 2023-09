Uno dei titoli che gli appassionati della celebre saga di Square Enix stanno aspettando con più ansia è senza dubbio Final Fantasy VII Rebirth, la cui data d’uscita è stata annunciata con un nuovo trailer durante lo State of Play di qualche giorno fa. Ebbene, se rientrate in questa categoria sarete felici di sapere che la Deluxe Edition del gioco è finalmente disponibile al preorder per tutti su GameStop!

Preordinando adesso la vostra copia al prezzo di listino di 109,98€ avrete la certezza che vi arriverà il giorno dell’uscita, ovvero il 29 febbraio 2024. Mentre sino a ora il preorder era disponibile solamente per gli abbonati a GS Pro Club, ora è finalmente acquistabile per tutti gli utenti, motivo per cui vi consigliamo di approfittarne subito, dato che le scorte potrebbero andare a ruba in pochissimo tempo.

Final Fantasy VII Rebirth, chi dovrebbe acquistarlo?

Final Fantasy VII Rebirth è, ovviamente, indirizzato a coloro che hanno giocato e apprezzato Final Fantasy VII Remake, dato che ne continua la storia, portando Cloud e il suo gruppo fuori da Midgar e nel mondo esterno. Si tratta, dunque, di un’altra esperienza che reinventa l’universo di gioco di Final Fantasy VII, adattandolo ai giorni nostri e offrendo un gameplay next-gen.

Per quanto riguarda la Deluxe Edition, è rivolta a coloro che voglio avere un vero pezzo da collezione a casa propria, dato che, rispetto alla versione standard, contiene un artbook, la mini colonna sonora su CD e la steelbook. Insomma, dei contenuti che altrimenti è impossibile reperire, e che faranno sicuramente impazzire tutti i fan della saga Square Enix, che potranno godere delle magnifiche musiche del gioco in qualsiasi momento, oltre a sfoggiare la steelbook nella propria libreria.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina GameStop dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne tutte le altre caratteristiche e procedere al preordine. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte disponibili che la promozione potrebbero esaurire in fretta.

