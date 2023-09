Uno dei titoli più attesi dagli appassionati della celebre saga di Square Enix è indubbiamente Final Fantasy VII Rebirth, la cui data di rilascia è stato annunciata insieme a un nuovo trailer durante l’evento State of Play di qualche giorno fa. Se anche voi rientrate in questa categoria e aspettate il gioco con trepidante ansia sarete felici di sapere che la standard edition per PS5 è finalmente disponibile per il preorder anche su Amazon!

Fino a questo momento, infatti, il gioco era preordinabile unicamente sul sito di GameStop (che rimane esclusivo per la Deluxe Edition, per cui se siete interessati a quella vi rimandiamo alla pagina dedicata). Ora, invece, potete acquistare la vostra copia anche su Amazon, avendo la garanzia, se siete clienti Prime, di riceverla al giorno dell’uscita, ovvero il 29 febbraio 2024.

Final Fantasy VII Rebirth, chi dovrebbe acquistarlo?

Final Fantasy VII Rebirth è chiaramente rivolto ai fan che hanno giocato e amato Final Fantasy VII Remake, poiché ne prosegue la storia, portando Cloud e il suo gruppo fuori da Midgar e nell’ampio mondo esterno. Questa nuova esperienza rappresenta un’ulteriore reinterpretazione dell’universo di gioco di Final Fantasy VII, adattandolo ai tempi moderni e offrendo un gameplay all’avanguardia.

Ovviamente, poi, essendo esclusiva PS5, esattamente come Final Fantasy XVI, è riservata unicamente a chi è in possesso della console next-gen di Sony. Al momento, infatti, non sono previsti rilasci su altre piattaforme, per cui, se ancora non ne siete in possesso, avete svariati mesi per recuperarla, magari approfittando della Festa delle offerte Prime che arriverà tra poche settimane su Amazon.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata alla Standard Edition, dove potrete scoprirne di più sul gioco e procedere al preordine. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte disponibili potrebbero esaurire in fretta.

