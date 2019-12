Final Fantasy VII Remake presente al Jump Festa 2020

Il 2020 rappresenta senz’ombra di dubbio il canto del cigno per l’attuale generazione di console, con il lancio di titoli tripla A quali ad esempio Cyberpunk 2077, The Last of Us Part II e, ultimo ma non di certo per importanza, Final Fantasy VII Remake, la rivisitazione in chiave moderna del capolavoro originariamente uscito sulla prima PlayStation nell’ormai lontano 1997.

Buone notizie in particolare arrivano per tutti i giocatori di tutto il mondo appassionati di JRPG: la compagnia Square Enix ha infatti annunciato nel corso delle ultime ore che Final Fantasy VII Remake sarà presente, in forma giocabile, in occasione del Jump Festa 2020.

Per tutti i dettagli sulla lineup presente all’evento e la sua relativa programmazione, vi rimandiamo al sito ufficiale giapponese del Jump Festa, consultabile a questo indirizzo. Ricordiamo che l’evento giapponese avrà inizio il prossimo 21 dicembre e terminerà il giorno successivo, il 22 dicembre. Oltre a Final Fantasy VII Remake, inoltre, al Jump Festa 2020 saranno presenti i titoli mobile Dragon Quest of the Stars, Final Fantasy Brave Exvius e War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius.

Vi ricordiamo che Final Fantasy VII Remake sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 4, a partire dal prossimo 3 marzo 2020 in tutto il mondo. E voi, avete giocato al titolo originale? Acquisterete questo remake? Fateci sapere la vostra ovviamente qui sotto nei commenti!