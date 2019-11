Final Fantasy VII Remake Part 2: Square Enix ci sta già lavorando

Final Fantasy VII Remake è già uno dei giochi più attesi del 2020, e dopo che Square Enix ha rilasciato una nuova ondata di immagini, che potete trovare a questo indirizzo, ecco che arriva l’annuncio che nessuno si aspettava: la seconda parte del Remake del settimo capitolo di Final Fantasy è già in lavorazione negli studi Square.

A dare la graditissima notizia è stato niente meno che il game director Tetsuya Nomura, che ha brevemente affermato che Square è già al lavoro alla parte successiva del Remake episodico dell’intramontabile gioco di ruolo giapponese.

La prima parte del Remake uscirà il 3 marzo 2020 e coprirà tutta la porzione ambientata a Midgar con tanto di nuove aggiunte che renderanno l’esperienza nuova anche ai veterani del settimo capitolo di Final Fantasy. Nomura non ha dato troppi dettagli sulla seconda parte di questo Remake, limitandosi a dire ai fan: “Sono sicuro che giocando a questa prima parte le vostre aspettative aumenteranno, proprio come come il mondo che si estende oltre Midgar”.

Infine il director ha parlato delle differenze che sono state inserite in questo Remake, affermando che i fan più affezionati al classico datato 1997 non dovranno temere riguardo alle dimensioni del gioco, dato che solo la prima parte di Final Fantasy VII Remake avrà la longevità di un qualsiasi altro capitolo principale della saga. Cosa pensate delle affermazioni di Nomura? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.