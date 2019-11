Final Fantasy VII Remake: nuovo video di Aerith

Questa generazione di console, esattamente come la scorsa, è sicuramente l’occasione per numerosi sviluppatori di riproporre e in un certo senso “svecchiare” alcuni capolavori del passato. Non fa di certo eccezione Final Fantasy VII Remake, rivisitazione in chiave moderna del celebre titolo di Square Enix uscito sulla prima PlayStation nell’ormai lontano 1997.

Nel corso della giornata di oggi, in particolare, la compagnia Square Enix ha pubblicato sul suo account Twitter ufficiale un nuovo video per Final Fantasy VII Remake, che mette in mostra Aerith e il suo attacco speciale di nome Tempest. A questo punto non ci resta dunque che lasciarvi al trailer in questione, augurandovi come sempre una buona visione.

One of Aerith's abilities in #FinalFantasy VII Remake is named Tempest, and we asked producer Yoshinori Kitase if he could tell us a little bit about it… pic.twitter.com/5BBDZJEL2D — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) November 27, 2019

Vi ricordiamo che Final Fantasy VII Remake sarà disponibile a partire dal prossimo 3 marzo 2020, ovviamente in esclusiva per PlayStation 4. Negli ultimi giorni, inoltre, si susseguono sempre più le voci di corridoio secondo cui Square Enix sarebbe addirittura al lavoro su Final Fantasy VII Remake Part 2, che potrebbe verosimilmente uscire sulla prossima console di Sony, PlayStation 5. Non ci resta in questo caso che attendere con pazienza ulteriori dichiarazioni ufficiali da parte della compagnia, che siamo certi non tarderanno a venire.

