Final Fantasy XIV Endwalker è la nuova espansione in arrivo

La scorsa notte si è tenuto il Final Fantasy XIV Announcement Showcase presentato dal Produttore e Director Naoki Yohshina, ed è stata annunciata ufficialmente Endwalker, la nuova espansione che uscirà nell’autunno 2021 per PC, PS4 e PS5, insieme alla patch 6.0. Endwalker concluderà la storia iniziata con A Realm Reborn e, allo stesso tempo, pone le basi per un nuovo importante inizio. I videogiocatori potranno provarne l’open beta il 13 aprile 2021.

L’upgrade di Final Fantasy XIV per la nuova console di casa Sony sfrutterà appieno i miglioramenti offerti su PS5, includendo frame rate superiori, caricamenti più veloci e una risoluzione 4K. In Endwalker ci saranno inoltre nuovi mestieri, come quelli del Saggio, per il quale sarà necessario raggiungere un livello superiore a 70 e non mancheranno nuove vaste aree da esplorare, senza dimenticare l’aggiornamento che riguarda il combat system.

In Endwalker il livello massimo aumenterà a 90, offrendo nuove e interessanti aree da esplorare, come Garlemald, Thavnair e la città di Radz-at-Han. Questa volta, appare una minaccia ancora più temibile per i Guerrieri della Luce. Ci saranno, infatti, nuovi nemici da affrontare, come Anima, caratterizzato da un design seducente e che richiama Final Fantasy X. Ci saranno, inoltre, nuovi dungeon, un nuovo raid, chiamato Pandæmonium, che metterà ancor più alla prova i giocatori, e una nuova modalità PvP. Tra le numerose novità, sono previsti anche anche nuovi equipaggiamenti, ricette e progetti.

FINAL FANTASY XIV is coming to PlayStation 5, with an open beta planned to launch on Tuesday, April 13, 2021! 🎮

— FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) February 6, 2021