Prezzo TOP su Final Fantasy XVI Deluxe Edition! (-8%)

Non avete ancora acquistato l'ultimo capitolo della saga Final Fantasy? Approfittate dell'offerta di oggi sulla Deluxe Edition di Final Fantasy XVI, in offerta a soli 102€ grazie a uno sconto dell'8% sul prezzo consigliato di 110,99€. L'edizione speciale include, oltre al gioco per PS5, una mappa in tessuto di Valisthea e uno Steelbook speciale di Clive Rosfield.

Final Fantasy XVI - Deluxe Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete appassionati della saga di Final Fantasy, non potete farvi sfuggire l'ultimo capitolo della saga. È un ottimo acquisto anche per chi ha già il gioco base, ma vuole arricchire la propria collezione con elementi unici, come la mappa in tessuto e lo steelbook raffigurante Clive Rosfield, il protagonista del gioco.

Final Fantasy XVI è perfetto per chi ama i giochi graficamente appaganti, ma non mancano i passi nella giusta direzione per tornare ai fasti di un tempo. Approfittate dello sconto dell'8% attualmente in atto su Amazon per acquistare Final Fantasy XVI a soli 102,65€!

