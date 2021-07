Flight Simulator: anche Nintendo Switch avrà un simulatore di volo

Se non avete un PC performante o una nuova Xbox Series X, sappiate che questa settimana arriverà un Flight Simulator su Nintendo Switch. Purtroppo non si tratta del simulatore di volo di Microsoft, ma comunque avere un gioco del genere su una console come l’ibrida di Nintendo potrebbe avere il suo particolare fascino.

Il gioco in questione si chiama Easy Flight Simulator, è sviluppato e pubblicato dagli studi di Pix Arts, ed uscirà il 31 luglio 2021 al prezzo di 4.99€. Non sarà come avere la controparte di Microsoft tra le mani, ma è già qualcosa. Come suggerisce il nome e la fascia di prezzo, il titolo è destinato a tutte le età con comandi progettati per essere facilmente gestibili. Sull’eShop è menzionato che ci sono diversi velivoli e differenti condizioni atmosferiche, ma non conosciamo ancora il numero esatto di entrambe.

A quanto pare Easy Flight Simulator non è neanche il primo simulatore di volo presente su Nintendo Switch: spulciando il catalogo abbiamo trovato Flight Sim 2019 e un più vecchio Island Flight Simulator. Il simulatore di volo di Pix Arts implementa anche sfide per checkpoint, come recita la pagina ufficiale del gioco sul Nintendo eShop: “Vola da un punto di controllo all’altro mostrando le tue abilità di pilota in diverse condizioni atmosferiche e di tempo e completa tutti i livelli.” Il simulatore di volo per console ibrida è già disponibile al pre-ordine.

Vi ricordiamo che nel frattempo Microsoft Flight Simulator è appena atterrato su Xbox Series X|S e sull’Xbox Game Pass Ultimate. A differenza del suo “rivale” su Nintendo Switch, lo spazio occupato sulle console è molto esteso, quindi vi consigliamo di avere abbastanza memoria disponibile e, nel caso, di ricorrere al download separato di elementi online e gioco base, come vi abbiamo illustrato in questo articolo.