Un altro anno sta per concludersi e nonostante le uscite “ridotte” abbiamo avuto modo di videogiocare comunque un bel po’. Proprio per questo motivo, come da tradizione, siamo pronti a raccontarvi i dieci prodotti, tematiche e momenti FLOP di questo 2022.

Prima di cominciare, alcune precisazioni importanti. Innanzitutto è fondamentale specificare che quando si “parla” di FLOP si intende tutto ciò che durante il 2022 in qualche modo non ha pienamente rispettato le aspettative o che ha deluso più del previsto e non di qualcosa di estremamente negativo in maniera oggettiva.

Inoltre, la lista è stata stilata tramite una discussione interna della redazione, dove ognuno ha avuto modo di esprimere il proprio giudizio su un particolare titolo o tema dedicato. Ciò significa che non è detto che se un videogioco ha ottenuto una valutazione ottima nella nostra realtà sia necessariamente TOP, al contrario potrebbe aver deluso parte dell’utenza o dei ragazzi che scrivono per noi, motivo che porterebbe a identificato come FLOP.

Nel corso della prossima settimana arriverà anche un articolo interamente dedicato ai TOP, o meglio alle esperienze che abbiamo particolarmente apprezzato nel 2022, ma fino ad allora, gustatevi quelle che sono le nostre scelte per questi FLOP 2022, invitandovi a dire la vostra nello spazio riservato ai commenti.

FLOP 2022, le delusioni videoludiche dell’anno

Stray

Si, lo sappiamo: Stray è stato candidato a gioco dell’anno e ha vinto numerosi premi indipendenti, ma è davvero un gran titolo? Per noi della redazione lo è a metà, o meglio si tratta di un buona esperienza che forse però ha subito un’acclamazione collettiva fin troppo eccessiva.

Un grandissimo comparto artistico, ma mosso da un gameplay semplicistico (a tratti noioso) e una storia che tratta una tematica interessante, ma raccontata in maniera banale. Per quanto per molti Stray sia un TOP, per noi della redazione (con votazioni quasi tutte concorde) rientra tra i titoli FLOP del 2022. Non basta un gatto simpatico che miagola a rendere fantastica un’esperienza.

Pokémon Scarlatto e Violetto

Record di vendite, gameplay sempre estremamente attraente ma un comparto tecnico davvero ai limiti della sufficienza. Pokémon è così o lo ami o lo odi e nella sua versione Scarlatto e Violetto ha probabilmente raggiunto l’apice sia in negativo che in positivo di quello che rappresenta.

Quello che possiamo augurarci è che Nintendo non si soffermi solo sui guadagni, ma che miri a migliorare la qualità di uno dei franchise più importanti di sempre in ambito videoludico.

Gran Turismo 7

Premesssa, a me Gran Turismo 7 è piaciuto, altrimenti non lo avrei valutato positivamente nella recensione di marzo. Tuttavia, mi sento di “punirlo”, perché Polyphony è una software house che ama davvero le auto, adora la guida, ma non il contorno.

Nel 2022 mi sarebbe piaciuto giocare a un prodotto con un’intelligenza artificiale moderna, con un sistema di danni quantomeno discreto e un comparto visivo next-gen. Invece mi sono ritrovato dinanzi a un modello di guida eccezionale contornato da contenuti incredibili, ma anche da un’I.A. estremamente banale, un sistema di danni nullo e un comparto grafico tra l’ottimo (in alcune parti), ma anche molto arretrato in altre (sistema di pioggia, fondali dei circuiti).

Gran Turismo non viaggia più da solo, ha concorrenti importanti e non può più permettersi di rimanere indietro. L’augurio è che il team possa continuare ad aggiornare il gioco, portandolo ai livelli che merita in tutto e per tutto.

La New Gen e aumento dei prezzi

Il vero FLOP 2022 è l’attuale generazione di console: mediocre, insufficiente a tratti (ne abbiamo parlato anche in un video sul canale). Una generazione che non ingrana, non presenta titoli esclusivi per PS5 e Xbox Series X|S di rilievo e non sorprende.

Oltre a questo, l’aumento dei prezzo dei giochi Xbox e delle piattaforme PlayStation non aiuta, con le ultime che continuano (a distanza di due anni) a essere complicate da reperire nei negozi e negli store.

Prossimo anno sarà già il terzo, riusciremo finalmente a vedere qualcosa di davvero interessante? Oppure dovremmo tenerci le zavorre PS4 e Xbox One ancora per un bel po’? Intanto, il mercato PC, va avanti con le tecnologie, costretto a rimanere fermo con i videogiochi a causa di poche novità lato gaming.

Overwatch 2

Il primo capitolo viene ricordato come uno dei migliori videogiochi FPS (hero shooter) di sempre, forse l’ultimo grande videogioco Blizzard prima di una serie di lunghe problematiche e polemiche che hanno completamente rovinato il buon nome dell’azienda, che ora però sembra essersi in ripresa e in procinto di lanciare un Diablo IV che profuma di tanta qualità.

Al netto di questo, però, Overwatch 2 non è riuscito a entrare nel cuore dei giocatori per una lunga serie di ragioni: genere ormai poco giocato, contenuti ridotti e poche migliorie rispetto al primo, popolare, capitolo. Overwatch 2 dovrà necessariamente fare parecchie strada per riuscire ad arrivare ai livelli del suo predecessore.

Google Stadia

La chiusura di Stadia, il progetto streaming di Google, è certamente tra le delusioni più cocenti di quest’anno. Un prodotto valido dal punto di vista tecnologico, forse il miglior Cloud Gaming presente sul mercato, ma presentato con un modello di business suicida che ne ha compromesso il successo.

Non sappiamo se Google venderà o comunque condividerà la sua tecnologia con qualcuno (sarebbero certamente bello), ma è chiaro che la dismissione di Stadia sia davvero un dispiacere, soprattutto ora dove altre aziende come Microsoft, Sony e Nvidia stanno investendo per sviluppare ancora di più il Cloud Gaming, con un grande catalogo ma una stabilità generale decisamente lontana dai risultati ottenuti dall’azienda di Mountain View.

The Callisto Protocol

Valutato positivamente dal sottoscritto, The Callisto Protocol si è dimostrato un ottimo titolo con una base tecnica e di gameplay davvero molto interessante. All’interno della redazione, però, si è deciso di considerarlo un FLOP per via delle aspettative che si erano creato intorno all’esperienza stessa, forse troppo alte e ancorate alla sua papabile assomiglianza con Dead Space.

Oltre a questo, la versione PC (che non abbiamo ancora avuto modo di provare) è uscita decisamente problematica e con alcuni difetti non ancora risolti. In generale si tratta di un prodotto interessante e con buoni pregi, il team potrebbe prendere in considerazione i feedback per lavorare a un seguito migliore e in grado di rispettare le premesse di tutti i giocatori.

La polemica intorno all’acquisizione Activision-Blizzard

Di per sé l’acquisizione Activision-Blizzard da parte di Microsoft non può essere vista come una cosa negativa: titoli nel Game Pass, maggior controllo su un’azienda con tante problematiche interne e maggior investimenti su videogiochi ormai persi nel dimenticatoio quali Spyro, Soldier of Fortune e così via.

Tuttavia, Activision-Blizzard rappresenta anche uno dei publisher più forti sul mercato, in grado di smuovere le masse e cambiare l’opinione dei consumatori. Per questo motivo Sony ha mosso una vera e propria battaglia per bloccare l’acquisizione, situazione che ha inevitabilmente compromesso i tempi dell’acquisizione e che ha generato una serie infinita di polemiche che stanno monopolizzando le notizie degli ultimi mesi.

Impossibile non considerare FLOP questa situazione, dove si è finito di discutere più di “mercato e soldi” invece che di esperienze videoludiche.

Una lineup di Xbox povera

Se il 2021 è stato l’anno di Xbox, il 2022 è stato esattamente il contrario. La divisione gaming di Xbox delude con i rinvii pesanti di Starfield e dell’interessante Redfall, due tra i titoli più “grossi” che erano previsti in uscita quest’anno. Non bastano certamente il bellissimo Pentiment, la forma finale di Grounded e il discreto As Dusk Falls a salvare una situazione decisamente deludente.

Oltre a questo, il rivedibile supporto di Halo Infinite e una serie di scelte comunicative discutibili (nessun gameplay dagli innumerevoli giochi annunciati anni fa) hanno reso l’attuale anno uno dei peggiori per Xbox, che per un’azienda che vuole investire nel Game Pass (ancora una volta indiscutibile) sa di aver fatto davvero troppo poco. Vedremo se il 2023 con Forza Motorsport, Starfield e Redfall le cose cambieranno in positivo.

Steam Deck*

Lo so cosa state pensando “Steam Deck è una gran piattaforma, perché tutti la criticate?”. In realtà Steam Deck non è un vero e proprio FLOP, possiamo considerarla nel limbo. Un PC mobile in grado di fare tutto ciò che abbiamo desiderato… ma con molti, moltissimi limiti.

Peso eccessivo, sistema di raffreddamento non soddisfacente e comodità altalenante, oltre che prestazioni non propriamente adeguate a tutti i tipi di giochi. Tuttavia si tratta anche del primo esperimento da parte di Valve e il margine per migliorare c’è ed è anche importante.