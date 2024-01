FOAMSTARS, il nuovo schiumoso sparatutto di Square Enix | Anteprima

Il genere degli sparatutto è ormai più che saturo di titoli che, nel bene o nel male, molto spesso si assomigliano, non offrendo ai giocatori un'esperienza di gioco particolarmente innovativa. Ci sono, però, progetti che cercando di invertire la tendenza, proponendo degli elementi originali e cercando di apportare qualcosa di nuovo al genere. Ebbene, tra questi vi è FOAMSTARS, il nuovo vivace e caotico sparatutto targato Square Enix che mescola il divertimento dei party game con l'adrenalina dei combattimenti.

Qualche giorno fa abbiamo avuto un assaggio del gioco tramite un'anteprima hands-off, per cui di seguito vi racconteremo quello che sappiamo di FOAMSTARS, insieme a delle nostre prime impressioni in attesa della recensione completa. Non possiamo, ovviamente, non partire con la data d'uscita del titolo, fissata per il 6 febbraio 2024; nonostante ciò, il gioco sarà incluso tra i giochi mensili di PlayStation Plus a partire dal 4 marzo 2024, dando a tutti gli abbonati la possibilità di riscattarlo, scaricarlo e giocarci senza costi aggiuntivi.

Il gameplay di FOAMSTARS

Detto ciò, in FOAMSTARS potrete immergervi in partite frenetiche 4v4, in singolo o in cooperativa con i vostri amici. L'elemento che lo contraddistingue, come intuibile dal nome, è proprio la schiuma, la quale sarà non solo la sostituita dei proiettili, bensì anche uno strumento per modellare l'arena a vostro piacimento, costruendo, per esempio, mura per difendervi dai nemici o salite per poterli colpire da posizioni più alte.

Durante le partite avrete modo di scegliere tra 8 personaggi - almeno al lancio -, ognuno dotato di stili di gioco e armi differenti, com'è classico negli sparatutto online. Il vostro obiettivo sarà quello di riempire gli avversari di schiuma fino a trasformarli in una specie di palla, per poi calciarli fuori dall'arena di gioco. Inoltre, avrete in dotazione una tavoletta simile a uno snowboard per poter surfare sulla schiuma e, dunque, muovervi più velocemente.

Leggendo questa breve descrizione (e magari guardando il trailer) avrete sicuramente notato che FOAMSTARS prende, senza dubbio, ispirazione da Splatoon, celebre saga Nintendo arrivata da poco al terzo capitolo. La vernice che si sfrutta in quest'ultimo, infatti, può essere facilmente equiparata alla schiuma del nuovo titolo Square Enix, per quanto l'uso e l'obiettivo delle partite sia differente.

La speranza è, dunque, che FOAMSTARS riesca a far leva su queste differenze, creando qualcosa di davvero unico e che non sembri una riproduzione per PlayStation del titolo Nintendo. Al tempo stesso, una cosa è certa: se siete fan di Splatoon, FOAMSTARS vi piacerà sicuramente.

Le modalità di gioco

Al lancio in FOAMSTARS saranno presenti 3 diverse modalità PvP multigiocatore, "Distruggi la stella", "Bagno di sopravvivenza" e "La festa delle paperelle di gomma", ognuna con 3 mappe diverse. Inoltre, per chi desidera giocare offline sono presenti anche le missioni da poter svolgere singolarmente o in cooperativa; in questo caso dovrete proteggere Bath Vegas dagli attacchi casuali dei mostri di bolle, migliorando le vostre abilità in preparazione alle sfide PvP.

Completando le missioni vi permetterà di sbloccare nuovi personaggi giocabili, oltre che ottenere bonus di esperienza e progressione nel pass stagionale. A tal proposito, Square Enix ha già previsto che FOAMSTARS verrà supportato con aggiornamenti gratuiti per almeno un anno, con pass stagionali che, come di consueto, avranno una versione gratuita e una disponibile a 5,99€.

Tirando le prime somme su FOAMSTARS

Insomma, FOAMSTARS sembra senz'altro un titolo interessante da giocare, soprattutto per coloro che possiedono il PlayStation Plus e, dunque, potranno riscattarlo gratuitamente per tutto il mese di febbraio. Questa, ovviamente, è una mossa intelligente da parte di Square Enix, che così facendo punta a creare sin da subito una community di utenti attivi che, si spera, continueranno a giocare nel corso dell'anno. Non ci resta, dunque, che aspettare l'uscita per provarlo! Nel mentre, potete scoprirne di più nel sito ufficiale.