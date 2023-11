Football Manager 2024 | Migliori svincolati a parametro zero

Come ogni anno, in Football Manager 2024 ci sono tanti giocatori svincolati e senza contratto che è possibile accaparrarsi a parametro zero, ossia senza corrispondere alcuna cifra d'acquisto per il trasferimento. Queste persone, in altre parole, sono giocatori che sono attualmente senza alcun obbligo contrattuale, privi di una squadra, e cercano una nuova sistemazione. Generalmente per acquistare un giocatore si paga una cifra d'acquisto a una squadra che ne detiene il contratto, ma in questo caso gli svincolati sono, appunto, senza alcun vincolo.

Una delle opzioni per il calciomercato di Football Manager 2024, specialmente quando non si hanno molti soldi da investire, è proprio quella di sfogliare le liste degli svincolati. Generalmente in questo calderone di giocatori finiscono atleti in là con gli anni, verso fine carriera, oppure calciatori molto propensi agli infortuni o con un caratteraccio. In ogni caso si tratta di occasioni particolari che, in determinati contesti, come per esempio nelle serie minori e in assenza di soldi, conviene sfruttare.

In questa guida vi forniamo una lista dei migliori svincolati secondo le nostre ricerche, divise ruolo per ruolo, e disposte secondo un ordine di potenzialità: più il giocatore è in alto nella lista, più è forte. Se siete in cerca di altre informazioni su Football Manager 2024 vi indirizziamo verso la nostra recensione del gioco oppure verso la lista dei Wonderkids, ossia delle giovani promesse.

Questa è la leggenda per ogni riga della lista: Cognome, Nome, Età, Nazionalità

Sommario

Portieri a parametro zero

De Gea, David, 31, Spagna

31, Spagna Horn, Timo, 29, Germania

29, Germania Asenjo, Sergio, 33, Spagna

33, Spagna Linnér, Oscar, 25, Svezia

25, Svezia Steer, Jed, 29, Inghilterra

29, Inghilterra Ustari, Oscar, 36, Argentina

36, Argentina Caixeta, Fernando , 24, Brasile

, 24, Brasile Frelih, Ziga, 24, Slovenia

24, Slovenia Macey, Matt, 27, Inghilterra

Difensori Centrali a parametro zero

Mustafi, Shkodran , 30, Germania

, 30, Germania Simunovic, Jozo, 28, Croazia

28, Croazia Boateng, Jérome, 33, Germania

33, Germania O'Connell, Jack, 28, Inghilterra

28, Inghilterra Ayala, Daniel, 31, Spagna

31, Spagna Eduardo Bauermann, 26, Brasile

26, Brasile Digao, 34, Brasile

34, Brasile Meza, Francisco, 30, Colombia

30, Colombia Moore, Liam, 29, Giamaica

29, Giamaica Reid, Winston, 34, Nuova Zelanda/Danimarca

Terzini Sinistri a parametro zero

Rodriguez, Salvador , 20, Messico

, 20, Messico Aleesami, Haitam, 30, Danimarca

30, Danimarca Durmisi, Riza, 28, Danimarca

28, Danimarca Stafylidis, Kostas, 28, Grecia

28, Grecia Bertrand, Ryan, 32, Inghilterra

32, Inghilterra Plattenhardt, Marvin , 30, Germania

, 30, Germania Strapp, Lewis, 22, Scozia

22, Scozia Acosta, Danilo, 26, Honduras/USA

26, Honduras/USA Rose, Danny, 32, Inghilterra

Terzini Destri a parametro zero

Almeida, André , 31, Portogallo

, 31, Portogallo Guerrero, Francis, 26, Spagna

26, Spagna Léo Gomes, 26, Brasile

26, Brasile Malcuit, Kévin , 26, Francia

, 26, Francia Sala, Jacopo, 30, Italia

30, Italia Bustinza, Unai, 30, Spagna

30, Spagna Calavera, Jordi, 26, Spagna

26, Spagna Deplagne, Mathieu, 30, Francia

30, Francia Fisher, Darnell, 28, Inghilterra

28, Inghilterra Karacic, Fran, 26, Australia/Croazia

26, Australia/Croazia Nadjack, 28, Guinea-Bissau/Portogallo

28, Guinea-Bissau/Portogallo Ramirez, Pedro, 29, Venezuela

Mediani a parametro zero

Aboagye, Clifford, 27, Ghana

27, Ghana M'Vila, Yann, 22, Francia

22, Francia Stewart, Kevin, 28, Giamaica

28, Giamaica Biglia, Lucas, 36, Argentina

36, Argentina Gbamin, Jean-Philippe, 26, Costa d'Avorio

26, Costa d'Avorio Gustavo Blanco , 27, Brasile

, 27, Brasile Silva, Adrien, 33, Portogallo

33, Portogallo Amos, Luke, 25, Inghilterra

25, Inghilterra Eguaras, Inigo, 30, Spagna

Centrocampisti Centrali a parametro zero

Campana, José , 29, Spagna

, 29, Spagna Xeka, 27, Portogallo

27, Portogallo Hacen, 24, Mauritania

24, Mauritania Benassi, Marco , 27, Italia

, 27, Italia Amalfitano, Romain, 32, Francia

32, Francia Agnaldo, 28, Brasile

28, Brasile Gaudino, Gianluca, 25, Germania

25, Germania Lea Siliki, James, 26, Camerun

26, Camerun Milanov, Georgi, 30, Bulgaria

Ali Sinistre a parametro zero

Lingard, Jesse, 29, Inghilterra

29, Inghilterra Perotti, Diego, 33, Argentina

33, Argentina Younes, Amin, 28, Germania

28, Germania Costa, Hélder, 28, Angola

28, Angola Boetius, Jean-Paul, 28, Olanda

28, Olanda Kishna, Ricardo, 27, Olanda

27, Olanda Tighadouini, Adnane, 29, Marocco/Olanda

29, Marocco/Olanda Jovic, Nemanja, 19, Serbia/Bosnia-Erzgovina

19, Serbia/Bosnia-Erzgovina Okriashvili, Tornike, 30, Georgia

30, Georgia Oliveira, Joao, 23, Portogallo/Svizzera

Ali Destre a parametro zero

Marlos, 34, Ucraina

34, Ucraina De Camargo, William, 23, Brasile

23, Brasile Hervias, Pablo, 29, Spagna

29, Spagna Ihattaren, Mohamed, 20, Olanda

20, Olanda Jairo , 29, Spagna

, 29, Spagna Johansson, Mattias, 30, Svezia

30, Svezia Marin, Antonio, 22, Paraguay

22, Paraguay Bernardi, Christian, 32, Argentina

Trequartisti Centrali a parametro zero

Pastore, Javier, 33, Argentina

33, Argentina Falqué, Iago, 32 , Spagna

32 Spagna Morrison, Ravel, 29, Giamaica

29, Giamaica Rodriguinho, 34, Brasile

34, Brasile Soriano, Roberto, 31, Italia

31, Italia Antonio Falcao, 20, Brasile

20, Brasile Freeman, Luke, 30, Inghilterra

30, Inghilterra Jean Pyerre, 24, Brasile

24, Brasile Bahlouli, Farès, 27, Francia

27, Francia Castro, Dario, 22, Colombia

22, Colombia Chavez, Cristian, 36, Argentina

36, Argentina El Kaddouri, Omar, 31, Marocco/Belgio

31, Marocco/Belgio Gaitan, Nicolas, 34, Argentina

34, Argentina Maduna, Sphesihle, 22, Sudafrica

22, Sudafrica Milano, Mauro, 38, Argentina

Attaccanti a parametro zero