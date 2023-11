Football Manager 2024 | Wonderkids - Giovani promesse

Quando si tratta di calciomercato in un gioco fortemente simulativo come Football Manager 2024, la strada migliore per rinforzare la squadra è sicuramente quella di legarsi a giovani promesse, chiamate in gergo Wonderkids. Generalmente con Wonderkids nella saga di Football Manager ci si riferisce a quei giocatori che non sono più vecchi di 20 anni a inizio gioco e che hanno un potenziale di crescita altissimo. In questa guida vi presentiamo delle liste, divise ruolo per ruolo, dei migliori talenti giovanili in grado di diventare potenzialmente un pilastro della vostra squadra.