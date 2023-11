Football Manager 2024, recensione: transizione con buone idee

Miles Jacobson è stato chiaro: l'uomo che ha creato la serie di Football Manager si è espresso confermando che sarà il 2025 l'anno in cui tutto cambierà e Sports Interactive sarà in grado di rivoluzionare una formula che - siamo onesti - non ci ha mai deluso fino a oggi. Certo, ogni anno sembra di essere dinanzi allo stesso gioco, con solo un aggiornamento dei valori dei giocatori e niente di più, ma in realtà in quell'immenso database c'è sempre un lavoro di fino. A oggi lo chiamano Project Dragonfly, il nuovo spartiacque dopo l'edizione del 2009 che introdusse il motore 3D: passerà al motore Unity e introdurrà animazioni più fluide e anche volti realistici dei giocatori, con l'avvento del next-gen. Qualcuno aveva ipotizzato di passare al game as a service, ma il business model offerto in questi anni ha prevalso, senza però cancellare possibili nuove strade per il futuro. Ciò che è chiaro è che Football Manager 2024, intanto, risulterà essere un capitolo di test, di prova, una transizione vera e propria. Non senza, però, alcune idee interessanti.

Manager a vita

Partiamo subito dalla più imponente delle novità rappresentate da Football Manager 2024: la possibilità di caricare un salvataggio dal precedente capitolo. Sarà possibile farlo solo dal 2023 e in pochi minuti vi ritroverete con la carriera avviata lo scorso anno - e magari condotta chissà fino a che anno - integrata in quello che è il layout del nuovo capitolo di Sports Interactive. Questa soluzione va incontro a tutti coloro i quali dopo aver vinto 10 campionati di fila e aver costruito una squadra che è un plotone di wonderkids vogliono continuare a scoprire cosa accadrà quando sarà il momento di schierare in campo il nipote di Francesco Totti, che sarà diventato nonno nel frattempo. Dall'altro lato è chiaro che andrete a creare una confusione temporale di altissima complessità.

Nel salvataggio che ho importato ero arrivato nel 2030, dopo aver vinto svariati Scudetti e Champions League con la Juventus, nella quale schieravo a centrocampo un non più giovanissimo Jude Bellingham, diventando un centrocampista di livello mondiale richiesto - nemmeno a dirlo - dal Real Madrid. Acquistato dal Borussia Dortmund in tempi non sospetti, è cresciuto grazie al mio centro sviluppo e agli allenamenti ai quali l'ho sottoposto, facendolo giocare da mediano davanti alla difesa in coppia con Boubacar Kamara, classe '99 dell'Aston Villa che ho acquistato nel 2026 e che insieme a Samuele Ricci (fatto rientrare dal Newcastle per una cifra improponibile) formano una diga impenetrabile. Quel Bellingham è totalmente diverso da quello che in Football Manager 2024 gioca nel Real Madrid e giocherebbe non da mediano, ma quasi da trequartista, come Carlo Ancelotti lo ha schierato quest'anno.

Procedere in questa direzione vi soddisferà da un lato, ma vi creerà uno scollamento dalla realtà dall'altro. Un altro esempio è Tonali, che non sarà il giocatore andato al Newcastle - e sospeso fino alla prossima stagione - ma il giovane in rampa di lancio del Milan che Sports Interactive aveva immaginato nell'estate del 2023 per il capitolo precedente. Capirete da voi che non è facile schierarsi da un lato o dall'altro di questa decisione: è chiaro che averla concessa, aver dato questa opportunità merita un plauso, ma tenete presente che non tutte le funzioni di Football Manager 2024 potranno essere integrate, adesso, in questo salvataggio.

Maestro delle punizioni

Ed è questo l'assist perfetto per passare a parlare delle novità che il nuovo capitolo porta con sé, dal momento in cui questa è davvero una transizione, in attesa di una tanto attesa rivoluzione per il 2025. La prima novità è rappresentata dalla personalizzazione dello schema dei calci piazzati: non solo le punizioni, ma anche i calci d'angolo, decidendo come comportarsi in sede d'attacco e in sede di difesa. Potrete selezionare quali giocatori mandare in barriera, quali invece dovranno aggiungersi solo in caso di necessità, ma anche quale atteggiamo tenere: essere pronti per il contropiede, coprire al massimo, tener quanti più giocatori possibili in avanti. Tutto ciò che può tornare utile alla costruzione di un calcio piazzato ideale alle vostre esigenze, anche per i calci d'angolo. Football Manager 2024, da questo punto di vista, finalmente dà ampio spazio alle esigenze degli allenatori, senza che qualcuno possa prendersela con l'IA della CPU nel caso in cui doveste subire un gol da un calcio di punizione calciato beffandovi di una difesa non orchestrata da voi. Tra l'altro potrete assumere un preparatore dei calci piazzati, così da perfezionare ancora di più le vostre tecniche.

Altra importante aggiunta è rappresentata dagli intermediari, che possono intervenire a supporto delle vostre trattative. Dal punto di vista delle cessioni, nel caso in cui stiate cercando di accontentare una richiesta di un vostro giocatore o vogliate semplicemente liberarvene, potrete assumere uno specialista. Nel caso in cui doveste, però, ingaggiare un intermediario sappiate che potreste causare del malumore e una potenziale infelicità nel giocatore che verrà a sapere della vostra decisione senza essere stato consultato in prima persona o tramite il suo agente. Non sempre, tra l'altro, l'assunzione andrà a buon fine, soprattutto nel momento in cui non dovessero esserci proposte allettanti per il vostro giocatore. In caso contrario, avrete la possibilità - grazie alla selezione del vostro direttore sportivo - di assumere l'intermediario che riterrete più adeguato alle vostre esigenze: cambieranno per esperienza e conoscenza, quindi maggiore sarà lo spettro del networking più offerte potreste ottenere, ma anche per percentuale che tratterrà sulla cessione, che può variare fino a un 10% sulla cifra. Infine, vi verrà assicurata anche la tempistica con la quale riceverete la vostra offerta, che poi potrete decidere di accettare o meno. Insomma, un modo più efficace di affidare a un giocatore al mercato senza alcun tipo di prospettiva o garanzia.

Un mondo reale o un mondo fittizio?

Accanto a tutto ciò c'è la possibilità di decidere come impostare la propria partita, che potrà partire in modalità Classica, ossia come siete abituati a vedere in questi anni, oppure condurvi nella creazione di una squadra tutta vostra, da zero. Selezionato, quindi, il database e tutte le informazioni che volete nel vostro salvataggio, a partire dalle divisioni giocabili e le nazioni visitabili, potrete prendere una squadra esistente (non le Under 23 italiane) e modificarne nome, stadio, città e quant'altro, arrivando anche a creare un vostro giocatore. Occhio ai bari, qui, perché creare il nuovo Ronaldo il fenomeno vi comporterà un peso sul budget che non tutte le società possono permettersi: nel momento in cui ho affidato all'Avellino la mia nuova creazione, Pasquale Guglielmi, mi è stato chiesto un esborso di 41 milioni di euro, con uno stipendio corrispondente alle sue caratteristiche, ossia quello di un potenziale da 200 (il massimo concesso) e un valore abilità attuale altrettanto di 200. Insomma, mi ha mandato in fallimento ancor prima di iniziare la partita. Si tratta di un ottimo modo per evitare, quindi, che le partite si ritrovino a essere falsate in partenza, limitando così l'inventiva degli allenatori, che nel caso in cui volessero sfogarsi con una propria invenzione possono trovare qui pane per i loro denti. Certo, creare una squadra ex novo e iscriverla al campionato di Serie C italiano avrebbe dato maggior soddisfazione, piuttosto che andare a rimuovere il povero Avellino per il solo piacere di creare la nostra società di calcio.

Accanto a questa modalità troviamo anche la Real World, ossia una modalità che ci permetterà di avviare la nostra partita tenendola sempre aggiornata con ciò che succede nel mondo reale: niente realtà alternativa, come quelle che siamo stati abituati a creare in questi anni, nei quali Bellingham e Ricci hanno creato la mia diga personale alla Juventus, ma un qualcosa che possa seguire le vicende del mondo vero. Si tratta di un'esperienza estremamente con i piedi per terra, che dovrete accettare in tutto e per tutto, senza compromessi. Vi ritroverete anche dinanzi a delle situazioni ancora non accadute nel gioco, ma che nella realtà si sono verificate, come ad esempio il passaggio di Lorenzo Colombo dal Milan al Monza il primo settembre 2023, sul gong finale del calciomercato: se inizierete la partita a luglio del 2023, l'attaccante risulterà già ceduto, con un accordo che verrà ratificato soltanto due mesi più tardi.

Lo stesso Leonardo Bonucci andrà all'Union Berlin il primo settembre, come è realmente accaduto nella vita vera. Una curiosità: non c'è traccia di Paul Pogba, sul quale pende una squalifica per doping, mentre Tonali e Fagioli sono regolarmente nelle rispettive rose. Stessa situazione per il "Papu" Gomez, che è stato squalificato per 2 anni, ma è regolarmente un tesserato del Siviglia in attesa di svincolarsi: casistiche gestite in maniera diversa e che possono creare non pochi disguidi finché non ci sarà un'unica strada da prendere. Un atteggiamento diverso rispetto a quanto fatto da EA Sport FC 24, che ha rimosso già Fagioli e attende di decidere cosa fare con Pogba e Tonali. E a proposito di trasferimenti, diamo il benvenuto anche alla TransferRoom, la stanza all'interno della quale avviene il mercato, senza preoccuparsi più dei sistemi vetusti e antichi affidati ai fax. Qui avrete la possibilità di inviare le vostre proposte e provare a ottenere offerte in cambio, in un modo più digitale rispetto al passato.

Come vediamo il calcio

Ci soffermiamo rapidamente anche su quelle che sono le migliorie apportate al motore di gioco. Per quanto in molti fedelissimi e nostalgici rimarranno ancorati alla visuale 2D, quella 3D ha fatto dei sensibili passi in avanti, proprio per quanto riguarda le animazioni, molto meno legnose e anche più godibili rispetto al precedente capitolo. I volti restano ancora un po' anonimi, ma nel caso in cui voleste soffermarvi ad assistere a una partita in tempo reale potreste trovare maggior beneficio. In generale sono ancora troppo prolisse le sessioni dedicate al VAR e il sistema di gioco insiste troppo sulle situazioni borderline, costringendoci ad assistere a costanti proteste da parte degli avversari e all'inutile attesa di sapere se abbiamo segnato o meno il gol decisivo. Gli stessi replay diventano ridondanti e inutilmente ripetitivi per mostrare l'eventuale errore al centimetro, che in un sistema informatico fanno abbastanza sorridere e stridono col resto dell'atmosfera.

Per il resto non ci sono state sostanziali modifiche ai layout e all'interfaccia utente, che resta sempre molto malleabile e gestibile a vostro piacere, restando ben salda a quelle che era l'esperienza del precedente capitolo. Nulla da segnalare anche sull'aspetto del sonoro, che - lo sappiamo benissimo - disattiverete dopo i primi 5 minuti per poter vivere un'esperienza immersiva e molto concentrata sulle statistiche, lo sviluppo e tutto ciò che ne consegue. Resta indubbiamente gradevole, sull'aspetto tecnico, il fatto che il gioco riesca a offrire ottime prestazioni anche su computer non della NASA: la nostra prova è stata effettuata su un Mac M1 del 2021 e siamo riusciti a tenere in piedi un database molto esteso senza mai accusare rallentamenti o altro che potesse invalidare la nostra prova.