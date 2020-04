Formula 1, Charles Leclerc in pista per le Virtual Series

Qualche settimana fa abbiamo visto l’inizio di quello che poi è stato il trasloco di tutti i grandi campionati sportivi all’interno del panorama videoludico. Ad aprire le danze è stata la Formula 1 con il gran premio del Bahrain, che ha visto la partecipazione sia di grandi campioni che di giocatori del mondo dell’eSports. Data la grande risonanza della prima tappa delle Virtual Series, la federazione ha deciso di replicare anche il prossimo Gran Premio che andrà in diretta il 5 Aprile alle ore 21:00, sempre sui canali ufficiali della F1.

A questo giro però, la griglia di partenza sarà rivisitata e vedrà anche la partecipazione della Ferrari, che sarà pilotata dal campione Charles Leclerc. Il circuito sul quale si correrà sarà l’Albert Park di Melbourne. Inoltre, ci saranno grosse novità anche per quanto riguarda le altre scuderie alla griglia di partenza. Lando Norris sempre presente, correrà con la McLaren, Alex Albon prenderà parte per la prima volta alle Formula 1 Virtual Series e correrà con la Red Bull.

Altri nomi hanno preso poi parte alla gara, parliamo di Anthony Davidson, Pietro Fittipaldi e Louis Deletraz. La griglia di partenza si fa sempre più grande, sono sempre di più infatti, i campioni che decidono di partecipare alle gare virtuali. Tutto ovviamente viene fatto semplicemente a scopo di divertimento, anche se rappresenta una grossa opportunità di allenamento per tutti gli eSportivi che competono nei campionati virtuali e che in questo momento sono fermi, data l’emergenza Coronavirus che sta fermando centinaia di eventi live in tutto il mondo.

Anche la Moto GP ha emulato le quattro ruote, aprendo anch’essa alle gare virtuali con i propri campionati delle due ruote. Ovviamente speriamo che tutte queste operazioni, possano giovare al mercato dell’eSports e che dopo questa emergenza il business possa avere una grossa crescita.