Mercedes-AMG F1 W14 E Performance: il bellissimo set LEGO è in sconto del 20%!

Come avrete notato, nella giornata di oggi Amazon sta proponendo diverse offerte dedicate ai set Lego, con sconti davvero ottimi su tantissimi prodotti diversi, molti dei quali adatti tanto agli adulti, quanto ai bambini! Ebbene, tra le varie proposte del giorno, vi segnaliamo ora anche uno sconto del 20% sul bellissimo set LEGO dedicato alla Mercedes-AMG F1 W14, un modellino da Formula 1 realizzato con 240 pezzi, ed oggi disponibile ad appena 21,59€, contro i 26,99€ del prezzo originale!

Set LEGO Mercedes-AMG F1 W14, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set LEGO dedicato alla Mercedes-AMG F1 W14 è un'opportunità imperdibile per i giovani appassionati di meccanica e di corse automobilistiche, così come per quei costruttori adulti che amano collezionare set a tema automobilistico (e sappiamo che siete tantissimi!). Raccomandato per bambini e bambine dai 7 anni in su, questo set non solo promette ore di divertimento con la sua funzione pull-back, ma vanta anche una splendida cura al dettaglio, che si traduce in parti mobili, un'ampia personalizzazione della livrea con i relativi sponsor, e una precisione nelle forme e nei colori come si confà, di norma, ai prodotti della linea Technic di Billund.

Im tal senso, parliamo di un modello che riproduce accuratamente ogni dettaglio della vettura originale, per un risultato finale che, anche al netto del numero di pezzi, non esagerato, vi garantirà comunque un risultato finale più che soddisfacente!

Venduto con uno sconto del 20%, questo bellissimo set LEGO è, in sintesi, un acquisto che può risultare ideale per tantissime e diverse tipologie di utenti, dai costruttori adulti ai bambini, dagli appassionati di Formula 1 a, in generale, chi apprezza il mondo automobilistico a 360 gradi! Un bell'affare di cui, visto lo sconto, vi consigliamo l'acquisto quanto prima, onde evitare che esso vada esaurito!

