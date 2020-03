Moto GP, le gare online sono state un vero successo

Come avevano accennato settimana scorsa anche la Moto GP ha seguito la scia dei campioni della Formula 1, portando il proprio campionato all’interno del mondo virtuale e facendo correre i propri piloti all’interno del circuito del Mugello virtualmente. Il Mugello Virtual Race è stato l’inizio di qualcosa che potrebbe riaccadere da qui a qualche settimana, dato che lo show è stato seguito e apprezzato da migliaia di persone.

Alla competizione hanno partecipato tanti volti del panorama motociclistico mondiale, come Marq Marquez e Valentino Rossi, affiancati da tanti campioni dell’eSport di Moto GP. La prima parte della competizione è stata dedicata alle qualifiche, che ha visto in pole position il francese Fabio Quartararo. Il Mugello Virtual Race regala emozioni già dalla partenza dove a conquistare il primato è Alex Marquez.

Il fratello minore di Marc su Honda, approfitta anche dello scivolone di Quartararo che coinvolge Vinales, per prendere una certa distanza. Marquez quindi si aggiudica finalmente il primo gran premio virtuale di Moto GP, il tutto competendo ai massimi livelli anche sul titolo di Milestone. Chissà a cosa potrebbe portare tutto questo, magari anche le altre gare verranno giocate sul titolo videoludico, cosi come accadrà per la Formula 1.

Ricordiamo che avendo interrotto le gare del campionato, si è deciso di organizzare una competizione virtuale che ovviamente non permetterà ai piloti di prendere punti validi per il titolo di campione del mondo, ma permetterà comunque di dare spettacolo e tenere compagnia ai fan di tutto il mondo che sono a casa durante questo periodo di emergenza da Coronavirus. In queste ultime settimane infatti, abbiamo visto i numeri delle piattaforme streaming in costante crescita, e l’eSports ne sta raccogliendo i frutti. Speriamo che il nostro bel paese, si accorga della grande risorsa di questo immenso e fantastico settore.