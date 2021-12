Forspoken si mostra in azione con uno spettacolare video gameplay

Tra i giochi presentati durante la cerimonia dei The Game Awards 2021 c’è stato spazio per vedere qualcosa di nuovo anche di Forspoken. Il nuova brand di Square Enix uscirà in esclusiva su PlayStation 5 e PC, e oltre a un nuovo trailer ricco di nuovi personaggi e dettagli sulla trama, quest’oggi possiamo dare un’occhiata più approfondita al gameplay del titolo in arrivo nella primavera del 2022.

Il nuovo video di gameplay della durata di quattro minuti è stato pubblicato sul canale YouTube di IGN USA. Grazie ad esso possiamo finalmente entrare più nel dettaglio di quello che sarà il gameplay di Forspoken, permettendoci di vedere alcune meccaniche esplorative e di combattimento.

Il video gameplay inizia introducendoci nel mondo fantastico di Athia, del quale in questo filmato possiamo vedere diversi scorci, da una cittadina situata all’interno di una roccaforte fino ad alcune lande rocciose popolate da diverse creature. Viene messa in primo piano anche la frenetica esplorazione e una serie di menù in cui si intravedono: un’albero delle abilità ricco di bivi e alcuni equipaggiamenti molto particolari come mantelli e smalti per le unghie che danno a Frey alcuni poteri o attacchi speciali.

Man mano che ci avviciniamo al lancio di Forspoken stiamo scoprendo sempre più dettagli sulla prima opera sviluppata da Luminous Production. Vi ricordiamo che il titolo uscirà il prossimo 24 maggio su PlayStation 5 e PC.