Fortnite 2: scovato un nuovo bug per non subire danni

Fortnite 2 non smette di far parlare di sé e questo volta il "merito" è di un bug che permette ai giocatori di non subire danni. Ecco i dettagli.

Fortnite 2 è disponibile da ormai un paio di settimane e i giocatori di tutto il mondo si stanno abituando alle novità proposte. Purtroppo, con una nuova isola e nuove regole di gioco, arrivano anche nuovi bug. Se la maggior parte di questi è semplicemente fastidiosa per tutti, alcuni possono invece essere sfruttati dai più abili per ottenere un vantaggio ingiusto. Recentemente, è stato scoperto un glitch legato a Pantano Palpitante che rendeva i giocatori immortali. Ora, ne è stato scovato uno che permette di annullare i danni da caduta.

Potrebbe sembrare maggiormente situazionale, ma all’interno di Fortnite nelle fasi finali i giocatori più esperti tendono a creare torri per rendere il combattimento più verticale. Si tratta di una tattica da “meta” molto nota e, ovviamente, far cadere l’avversario è una spesso una buona scelta. Come potete vedere anche nel video condiviso su Reddit che trovate qui sotto, il giocatore è stato fatto cadere dalla torre ma è atterrato senza problemi, eliminando quindi l’avversario che stava già gioendo della vittoria reale.

Secondo quanto riportato, si tratta di un glitch legato alla zipline. Indipendentemente dalla sua origine, si tratta per certo di qualcosa che potrebbe cambiare le regole fasi finali dei combattimenti. Epic Games sarà di certo già al lavoro per sistemare il problema, anche se per ora non ci sono informazioni ufficiali a riguardo.

Con l’arrivo di Fortnite 2, gli sviluppatori hanno dovuto rapidamente sistemare vari problemi, come ad esempio la gestione dei punti esperienza, i quali inizialmente rendevano praticamente impossibile completare il Pass Battaglia fino al livello 100. Epic ha però fatto ammenda e ha modificato i valori, per rendere la progressione molto più rapida e divertente. Diteci, voi cosa ne pensate dell’attuale situazione di Fortnite 2?