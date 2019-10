Fortnite Capitolo 2: un bug permette di fare tantissimi punti esperienza

Uno dei molti cambiamenti che riguarda Fortnite Capitolo 2 sono le medaglie, se siete riusciti a guadagnarle tutte e state cercando di accumulare qualche punto esperienza in più e non sapete proprio come fare allora c’è un bug che vi verrà incontro.

Alcuni giocatori hanno scovato questo bug non intenzionale che garantisce l’ottenimento di 2000 punti esperienza solamente attraversando alcuni ponti all’interno della nuova mappa della modalità Battaglia Reale. Se attraversati tutti e quattro, alla fine di ogni partita vi ritroverete con la bellezza di 8000 punti esperienza facili, e il sistema per ora è ripetibile ogni qual volta che entrerete dentro una nuova Battaglia Reale.

If you go to the blue bridge at the coordinate E2, you will get 2k XP every time you visit it! This is a bug and will most likely be fixed very soon. So get your XP before it gets fixed!

(Thanks to @SuperHejazi for telling me about this in DMs!)

