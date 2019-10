Fortnite 2: scoperto il primo oggetto mitico?

Tramite un famoso leaker della community sembrano essere trapelate alcune informazioni riguardo il primo oggetto mitico all'interno di Fortnite 2.

In questi giorni i giocatori di Fortnite 2 si stanno tuffando nella scoperta delle nuove meccaniche del Capitolo 2 del gioco di Epic Games. Tra le aggiunte c’è la pesca, che permette di tirare fuori dalle acque poco profonde della mappa diversi materiali utili alla costruzione e al crafting di oggetti, ma non solo. Ci sono anche diversi premi da poter pescare, molti giocatori infatti si stanno accorgendo che proprio la pesca si sta rivelando un ottimo modo per ottenere loot a seconda delle diverse circostanze.

Un leak apparso nelle scorse ore affermerebbe che proprio grazie al pesce si potrà trovare, all’interno della modalità Battaglia Reale, il primo Oggetto Mitico di questa prima stagione di Fortnite 2. Secondo HYPEX potrebbe essere inserito nel gioco un Pesce Rosso Mitico, raffigurato tramite una statua dorata che potrà essere pescata dai giocatori in maniera casuale.

New Leaked Mythic Goldfish!

– Fish it & throw it at enemies to deal 90 Damage! pic.twitter.com/IkGvc7tZXO — HYPEX – Fortnite Leaks & News 🎃 (@HYPEX) October 16, 2019

Una volta ottenuto l’oggetto, a quanto pare, potrà essere lanciato contro gli avversarsi infliggendogli 90 di danni. Non è ancora stato specificato se si tratterà di un colpo diretto o se sarà un raggio che causerà del danno ad area.

Per adesso non abbiamo alcuna certezza se il Pesce Rosso Mitico verrà aggiunto o meno all’interno della Battaglia Reale. Quel che sappiamo è che le intenzioni di Epic Games per quanto riguarda Fortnite 2 sono quelle di integrare molte più idee nell’arco delle stagioni. Cosa pensate di questo primo possibile Oggetto Mitico? Vi piacciono le possibilità di danno che potrà arrecare ai vostri nemici? Diteci la vostra.