Fortnite: come sarebbe se i cecchini fosse visibili?

Fortnite, prima di essere un free to play game as a service battle royale (riprendete fiato) è prima di tutto uno sparatutto in terza persona. Come in quasi ogni altro gioco di questo genere, propone tutta una serie di armi, compresi i fucili da cecchino. C’è però un elemento che distingue il titolo di Epic Games dagli altri giochi: i fucili da cecchino non indicano la presenza del giocatore.

Come forse saprete, nella maggior parte dei giochi sparatutto il mirino del cecchino emette un riflesso che permette ai giocatori di sapere se c’è qualcuno in agguato e se è pronto a spararci. Dopotutto parliamo di armi molto potenti e, nelle giuste mani, in grado di eliminare molti avversari con facilità. Fortnite, però, non propone questa caratteristica e alcuni fan non ne sono felici. Uno di essi ha infatti proposti di aggiungerla e ha creato un’immagine che fa capire come potrebbe essere il gioco in tal caso.

L’immagine è solo un concept e non vuole indicare un preciso livello di luminosità per il riflesso, ma rende l’idea di come una caratteristica di questo tipo possa aiutare all’interno del gioco. Nelle fasi iniziali, in particolar modo, alcuni fucili da cecchino sono in grado di eliminare un giocare in un colpo.

Non tutti gli utenti sono però d’accordo: secondo alcuni i fucili da cecchino sono più utili nelle modalità di gruppo per trovare gli avversari da lontano in modo furtivo, quindi il riflesso sarebbe controproducente. Alcuni propongono invece di inserire un riflesso ma solo dopo una ricarica, in modo tale da dare una possibilità a un giocatore non eliminato al primo colpo di capire in che punto si trova il nemico che ti ha sotto mira. Infine, affermano che la possibilità di creare ripari liberamente è già una sicurezza sufficiente.

Entrambe le fazioni hanno le proprie ragioni, diteci: voi cosa ne pensate?