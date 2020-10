Fortnite: come trovare la macchina dei Ghostbusters

A partire da ieri, sono state rese disponibili nuove sfide dedicate ad Halloween e all’evento di Fortnite. Subito dopo aver aggiornato il battle royale di Epic Games alla versione 14.40, potremo partecipare all’evento più atteso del momento, L’incubo (noto in inglese come Fortnitemares). Come ogni evento che si rispetti, anch’esso è ricco di sfide, e siamo qui per aiutarvi a svolgerne una, vale a dire come trovare la macchina dei Ghostbusters durante le vostre partite.

Ebbene si, Fortnite offrirà ai giocatori una collaborazione con Ghostbusters, famoso franchise nato nel 1984 diretto da Ivan Reitman con protagonisti un gruppo di attori provenienti dal famoso programma televisivo satirico americano Saturday Night Live. Diventato nel giro di poco tempo un successo planetario, ancora oggi risulta essere una icona della comicità statunitense e non solo. Come ogni film che si rispetti, anch’esso ha una figura di riferimento, vale a dire la famosa automobile degli acchiappafantasmi, presente ovviamente anche nel titolo di Epic. Andiamo a vedere come scovarla.

La vettura Ecto-1 si trova precisamente all’interno di un capannone abbandonato sull’isola a sud-est della mappa di gioco. Non sappiamo se con il passare del tempo la macchina verrà spostata dagli sviluppatori per rendere più imprevedibile la caccia. L’automobile, se colpita inoltre, emetterà dei suoni iconici tutti da sentire. Se avete ulteriori difficoltà nella ricerca, qui sopra vi abbiamo lasciato un video tutorial. Buona caccia.

Cosa ne pensate di queste sfide? Apprezzate queste tipo di collaborazioni tra Fortnite e famosi franchise? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti il battle royale targato Epic Games.