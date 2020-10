Fortnite 14.40: tutte le novità dell’aggiornamento

Il nuovo update di Fortnite è qui. Precisamente, parliamo dell’aggiornamento di Fortnite 14.40, in arrivo dopo circa una settimana dal 14.30. Epic Games si sta dando da fare per preparare un Halloween da paura e anche siamo pronti a scoprire tutti i dettagli su Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

Modalità Creativa – Fortnite 14.40

Prima di tutto, Epic Games ha indicato quali sono le novità di Fortnite 14.40 per la Modalità Creativa. Come sempre, oramai, parliamo più che altro di correzioni di bug per le isole, il gioco, gli oggetti e le armi, i prefabbricati, le gallerie e i dispositivi.

Per una volta, però, ci sono anche nuovi contenuti per prefabbricati e gallerie. Purtroppo non è nulla di massiccio: troviamo infatti “la terza Torta di compleanno di Fortnite”, all’interno della “Galleria oggetti interno residenziale” e “Acqua di palude” per la Galleria cubo elementale.

Anche questa settimana dovremo accontentarci di poco.

Salva il Mondo – Aggiornamento

Per quanto riguarda Salva il Mondo, Fortnite 14.40 include le novità già note dalla scorsa settimana, ovvero i personaggi Corvo (nel negozio dal 24 ottobre) e A.C. Trovasangue (anch’esso nel negozio dal 24 ottobre).

Anche in questo caso si tratta di contenuti minimi.

Fortnite Battaglia Reale – Update

Il vero focus dell’aggiornamento di Fortnite 14.40 è infatti la Battaglia Reale che ottiene la modalità Incubo 2020. Dal 21 ottobre al 3 novembre, potremo “tormentare i vivi in Fortnite: l’incubo 2020, La vendetta di Mida“.

La novità di questa modalità è legata al fatto che, dopo essere stato eliminato, è possibile scendere di nuovo in campo come spettro e ottenere la Vittoria Spettrale. Le ombre dovranno utilizzare le proprie abilità ultraterrene per sconfiggere i giocatori ancora in vita, ad esempio possedendo un veicolo.

Ci sono poi oggetti di varia natura legati ad Halloween, come lanciarazzi, balestre e scope da strega per muoversi. Per tutti i dettagli potete leggere la nostra notizia dedicata.

Ci sarà infine spazio anche per un nuovo concerto di J Balvins: il “Party dell’altro mondo”. La festa inizierà sul Palco principale di Party Reale il 1° novembre alle 02:00. La replica andrà in onda lo stesso giorno dalle 19:00 fino alle 23:59. Non mancherà un costume Milite della festa, disponibile nel negozio fino al 2 novembre alle 20:00. Inoltre si otterrà uno stile esclusivo per tale skin se si partecipa al concerto.