Fortnite diventa Dark Souls con la “Prepare to Build Edition”

Fortnite e Dark Souls sono diversi? Molto, ma questo non significa che non possano fondersi nella "Prepare to Build Edition". Ecco un video.

Se ci sono due giochi che nessuno avrebbe mai pensato vedere riuniti sotto un’unica bandiera, questi sono proprio Fortnite e Dark Souls. Un battle royale free to play estremamente popolare e un gioco di ruolo d’azione che punta tutto su una (giusta) difficoltà non sono titoli che condivido esattamente lo stesso pubblico. Lo YouTuber “LaffenGas – Fortnite”, però, non pare esserne a conoscenza, o comunque non se ne è preoccupato in quanto ha reimmaginato l’opera di Epic Games come se fosse una creazione di FromSoftware.

Partendo da Città pinnacoli della Stagione 10, il creativo ha creato quella che ha rinominato “Prepare to Build Edition”, un ovvio gioco di parole con la “Prepare to Die Edition”, sommata al focus sulla costruzione di Fortnite. Potete vedere il filmato qui sotto.

Come avete potuto vedere, la sequenza è ottimamente realizzata. Non manca nulla, dall’interfaccia di Dark Souls, con la Fiaschetta Estus rivisitata in stile Fortnite, al falò e la possibilità di evocare un alleato tramite il Respawn Van. Esplorando l’ambiente il giocatore si imbatte persino in una bossfight con un mech Bruto, preceduta da una sequenza filmata molto ben realizzata.

Dobbiamo ammettere, inoltre, che un souls-like con un’atmosfera così allegra e colorata non è malvagio. Certo, buona parte del fascino del genere è nella sua oscurità, che genera ulteriore tensione (oltre a quella dei nemici): essere sempre sul filo del rasoio è parte dell’esperienza. Diteci, cosa ne pensate di questo esperimento? Vi piace quanto creato dallo YouTuber, oppure la commistione di generi non vi ha convinto?