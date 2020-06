Fortnite: scovato un glitch che permette di creare droni

Come vi abbiamo informato diversi giorni fa, la Stagione 3 di Fortnite è stata rinviata a sostegno delle proteste in atto negli USA. La comunicazione è arrivata direttamente dal profilo ufficiale Twitter del titolo battle royale free-to-play confermando inoltre il pieno appoggio al movimento Black Lives Matters. Nonostante questo posticipo, assolutamente giustificabile, gli utenti della battaglia reale per eccellenza stanno aspettando con trepidazione l’arrivo della prossima Stagione e, caso vuole, che stanno scovando diversi bug e glitch. VI avevamo già parlato di un bug che colpiva principalmente i giocatori Mac, ma in queste ore ne è stato trovato un altro attivo per tutte le piattaforme.

Attraverso un particolare glitch che vi spiegheremo proprio in questa notizia è possibile creare dei droni da usare contro i nemici nelle partite. Il “problema” è già noto agli utenti in quanto molti Youtuber hanno postato un tutorial a riguardo. Ad oggi il trucco è ancora funzionante ed è molto probabile che rimarrà tale fino a quando non verrà lanciata la nuova Stagione. Quello che vi occorre sono semplicemente due armi: le mine di prossimità e il C4.

Dovete creare un muro davanti al vostro alter ego, dopodiché dovete lanciare una mina sul muro e subito dopo il C4 contro la mina che avete posizionato in precedenza. Fatto questo abbattete il muro che avete creato cosicché non ci sia una piattaforma stabile che sorregga i due oggetti. Se avrete fatto tutto in modo corrette vedrete il vostro “drone fatto in casa” cominciare a volare. Vi abbiamo lasciato un video tutorial postato dallo Youtuber VALtheVal che prova a creare queste “creaturine”.

Cosa ne pensate di questa notizia? Eravate a conoscenza di questo curioso glitch di Fortnite? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per ulteriori dettagli riguardanti il titolo targato Epic Games.