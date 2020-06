Fortnite: Stagione 3 ed evento Il Dispositivo rinviati di nuovo, ecco le nuove date

Come vi avevamo già accennato durante la giornata di ieri, dopo il rinvio di diversi eventi videoludici per sostenere le proteste in atto negli USA, anche Epic Games ha deciso di unirsi alle compagnie e ai team di sviluppo che hanno preferito fermarsi per dare un forte segnale in questo periodo molto delicato. Sia la Stagione 3 che l’imminente evento Il Dispositivo di Fortnite quindi, sono stati nuovamente rinviati di qualche giorno.

La comunicazione è arrivata direttamente da Epic Games sul proprio sito ufficiale dove, oltre a confermare il pieno appoggio al movimento Black Lives Matters, la società di Fortnite ha voluto pubblicare un messaggio dedicato alla propria community di giocatori, all’interno del quale vengono fortnite anche le nuove date di inizio della Stagione 3 e del nuovo evento Il Dispositivo.

“Gli ultimi eventi ci ricordano in maniera forte tutte le ingiustizie della nostra società, dalla negazione dei diritti umani fondamentali all’impatto del razzismo, esplicito e implicito che sia, contro le persone di colore. Siamo ben consapevoli delle sofferenze che i nostri amici, parenti, compagni di squadra e giocatori stanno soffrendo. Per questo noi crediamo nell’uguaglianza e nella giustizia, nel pluralismo e nell’integrazione, valori fondanti che devono precedere le opinioni politiche.” Queste le parole che si possono leggere nel comunicato di Epic.

Oltre a ciò, la compagnia ha tenuto a dichiarare che la Stagione 3 di Fortnite prenderà il via il prossimo 17 giugno, mentre l’evento a posti limitati Il Dispositivo verrà spostato a lunedì 15 giugno. Cosa ne pensate di queste decisione da parte di Epic Games?