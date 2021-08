Fortnite Impostori: la nuova modalità ha infastidito i creatori di Among Us

Dopo una serie di rumor e di scoperte effettuate dai dataminer, nella giornata di ieri Epic Games ha annunciato Fortnite Impostori; una nuova modalità che prende molto spunto dal fenomeno videoludico Among Us. Le regole di questa modalità sono praticamente le medesime del titolo che ha spopolato ormai un anno fa, permettendo ai giocatori di divedersi in due fazioni con compiti diversi per portare a casa varie vittorie nelle partite.

A poche ore dall’annuncio di Fortnite Impostori, gli stessi ideatori del popolare Among Us hanno avuto da dire sulla nuova modalità annunciata da Epic Games per il proprio titolo di punta. Come fa notare anche la redazione di Kotaku, ovviamente Among Us non ha inventato nulla, e si basa sul concetto di uno dei giochi di società più popolati di sempre; ovvero Werewolf, ma nonostante questo alcuni sviluppatori di Innersloth non sembrano aver preso benissimo il lancio di Impostori nel gioco Epic.

“Sarebbe stato davvero fantastico collaborare”, ha dichiarato la direttrice della community di Innersloth Victoria Tran, poco dopo che Fortnite Impostori fu annunciato qualche ora fa. “Ok per le meccaniche di gioco, va bene, quelle è giusto mantenerle, ma per lo meno si potevano cambiare i temi o usare terminologie diverse, potevano rendono le cose più interessanti no?”, ha poi continuato la Tran.

In seguito anche Adriel Wallick, una delle programmatrici di Innersloth, ha pubblicato su Twitter un piccolo fumetto che si riferisce alla questione senza però citare ne Among Us ne Fortnite, ma il concetto è cristallino. Non è la prima volta che una meccanica di successo viene ripresa anche in altri progetti dello stesso media, e non sarà nemmeno l’ultimo caso, cosa ne pensate dei commenti del team di Among Us nei confronti della nuova modalità di Fortnite?