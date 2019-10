Fortnite: ecco cos’è successo durante La fine, l’evento conclusivo della Stagione 10

Dopo mesi anche la tanto controversa Stagione 10 di Fortnite ci ha lasciato e lo ha fatto con l'incredibile evento conosciuto come La Fine.

Dopo giorni e giorni di speculazioni ed indiscrezioni varie finalmente è arrivato l’atteso momento: la Stagione 10 di Fortnite si è appena conclusa e lo ha fatto in un modo decisamente spettacolare. I fortunati giocatori del celebre battle royale hanno infatti potuto qualche minuto fa osservare dal vivo lo scoppiettante evento conclusivo della stagione, conosciuto con l’altisonante nome di La Fine.

In tale occasione è stata messa, appunto, la parola fine su una serie di eventi che Fortnite si trascinava dietro ancora dalla oramai lontana Stagione 5, ossia da quando il lancio di un’enorme razzo aveva lacerato il tessuto spazio-temporale, causando strani comportamenti all’interno della mappa del titolo.

Fortnite blew up the map and the entire game is now just this black hole with no menus or UI or anything pic.twitter.com/FdHjLkcutk — Paul Tassi (@PaulTassi) October 13, 2019

Il tutto è partito esattamente come previsto, con il lancio del razzo direttamente da Magazzino Muffito, per poi esplodere in una serie di eventi sempre maggiore. Subito dopo il lancio delle navicelle spaziali hanno cominciato a circolare per la mappa, continuando a creare fratture fino a quando hanno deciso di concentrarsi sulla cometa, risucchiandola all’interno di una di esse.

Poco dopo la cometa è però improvvisamente emersa sopra Sponde del Saccheggio, cadendo rovinosamente nell’enorme rift al centro della zona. Una volta avvenuto l’impatto tutti i giocatori sono stati sbalzati inidetro, per poi essere risucchiati all’interno di una sorta di buco nero creatosi per l’occasione.

Allo stato attuale Fortnite è come bloccato nel limbo, con i giocatori del titolo che sono fermi in una schermata scura con una sorta di buco nero al centro. Una situazione davvero criptica, che altro non fa che aumentare l’attesa per i futuri annunci sul titolo di Epic Games.

Che ne pensate di questa notizia e soprattutto di tutto quanto appena avvenuto all’interno di Fortnite? Vi aspettavate un evento del genere o le vostre aspettative su La Fine erano decisamente diverse? Raccontateci le vostre impressioni a caldo direttamente nei commenti di questa notizia!