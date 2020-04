Fortnite x Marvel: Deadpool avrà presto compagnia, nuovi eroi scovati dai dataminer

Il battle royale di Epic Games si è da poco aggiornamento, precisamente all’update 12.40, che ha introdotto varie novità, ma sembra che il Fortnite nasconda ancora qualcosa. I dataminer hanno infatti trovato vari indizi che fanno pensare che sia in arrivo un altro evento cross-over con il mondo Marvel.

Da quanto emerso, sembra in Fortnite faranno il loro debutto molti personaggi legati al mondo fumettistico della Marvel, tra cui alcuni dei principali eroi della X-Force. Non a caso all’interno del gioco sono al momento disponibili varie Sfide della Settimana dedicata al personaggio mattacchione Deadpool: possibile che i nuovi personaggi siano destinati ad unirsi a lui?

Gameplay of the leaked Psylocke skin with the Psi-Blade Pickaxe! Both part of the X-Force set. pic.twitter.com/gVrDHOzblM — Trimix | Fortnite Leaks & News (@official_trimix) April 15, 2020

Nel tweet postato, tra i contenuti trapelati sono presenti infatti le skin dedicata a Psylocke, Domino e Cable. I tre personaggi si starebbero quindi preparando per fare il loro debutto all’interno di Fortnite. Tuttavia l’ipotesi di vedere l’ingresso di questi nuovi contenuti si basa semplicemente su quanto finora hanno scoperto i dataminer del battle royale. D’altronde Epic Games fino a questo momento non ha confermato un evento cross-over Fortnite x Marvel.

Per ora non possiamo che invitarvi a seguire il nostro sito in attesa di saperne qualcosa di più in merito all’argomento, nel mentre vi informiamo che i giocatori non sono solo in attesa di un nuovo evento, ma anche dei prossimi avvicendamenti legati a Midas: il capo dell’Agenzia, infatti, sembra essere stato tradito da qualcuno!

Fortnite Capitolo 2 sembra riservare diverse novità ai giocatori del battle royale che sicuramente andranno ad ampliare notevolmente l’esperienza di gioco. In attesa dell’ufficialità di Epic Games, vi ricordiamo che il team ha confermato che la Stagione 3 è stata posticipata di diverse settimane a causa dell’emergenza coronavirus.