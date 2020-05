Fortnite è il gioco preferito di tutti: milioni di giocatori e miliardi di ore, ecco i numeri

Nel bene e nel male Fortnite è sulla bocca di tutti ormai da diversi anni, il battle royale targato Epic Games sta vivendo sicuramente un periodo magico nonostante gli inciampi avuti nei mesi precedenti. Nonostante la rivalità sempre più ferrata con titoli nuovi come Call of Duty Warzone che riesce a macinare anch’egli record su record, la battaglia reale per eccellenza sta (ri)tornando di moda già da diversi mesi. Dopo l’incredibile concerto di Travis Scott che ha portato ad avere oltre 12 milioni di giocatori connessi in contemporanea, gli sviluppatori hanno deciso di puntare ancora tanto proponendo una nuova modalità chiamata Party Royale ed un altro evento mondiale con protagonisti Dillon Francis, Steve Aoki e Deadmau5.

Questa aggiunta continui da parte di Epic Games porta Fortnite ad essere uno dei giochi preferiti di sempre e lo dimostrano anche i numeri. Infatti sul proprio profilo Twitter ufficiale, gli sviluppatori hanno postato i numeri da record del battle royale free-to-play. Numeri davvero impressionanti che sottolineano ancora una volta la volontà degli sviluppatori di continuare a supportare il progetto per altri anni in futuro. Qui di seguito potete vedere il tweet ufficiale.

Fortnite now has over 350 million registered players! In April, players spent over 3.2 billion hours in game. 🙌🥳

Let’s keep the party going with our Party Royale Premiere LIVE on May 8 at 9PM ET featuring @DillonFrancis @steveaoki @deadmau5: https://t.co/H18c3UgBL1 pic.twitter.com/Cgt3r7LXQO

— Fortnite (@FortniteGame) May 6, 2020