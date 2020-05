Fortnite: data, ora e ricompense del nuovo concerto con Dillon Francis, Steve Aoki e deadmau5

Il recente concerto di Travis Scott è stato uno dei più grandi eventi mai realizzati all’interno di Fortnite e, ora, Epic Games vuole ripetere il successo ottenuto con una nuova proposta: il battle royale, più precisamente nella modalità Fortnite Party Reale, ospiterà Dillon Francis, Steve Aoku e deadmau5 che si esibiranno in diretta sul grande schermo del palco principale. Vediamo tutti i dettagli sull’ora, la data e sulle ricompense pensate per i partecipanti.

Fortnite Party Reale accoglierà i concerti di Dillon Francis, Steve Aoki e deadmau5 alle seguenti ore e date:

Sabato 9 maggio dalle 03.00 alle 04.00, ora italiana

Sabato 9 maggio dalle 20.00 alle 21.00, ora italiana

È importante sapere che non dovete arrivare puntuali: in qualsiasi momento potrete entrare in Fortnite Party Reale, anche se lo show sarà già iniziato. Epic Games ha inoltre pensato a una ricompensa gratuita per tutti coloro i quali si collegheranno a Fortnite da sabato 9 maggio alle 00:00 a lunedì 11 maggio alle 16:00 (ora italiana): un dorso decorativo Ali al neon che reagisce alla musica! Si tratta di un aggiunta perfetta per lo show, è innegabile.

Attenzione, però, Fortnite Party Reale non propone solo lo show sul palco principale. Ci sono molte altre attività: possiamo ad esempio affrontare un percorso a ostacoli aereo alla fenditura Skydiving, partecipare alle corse delle barche di Pescesecco o correre alla Piazza per ottenre vari oggetti, come il nuovo spara-vernice. Si tratta di una modalità senz armi e senza materiali, pensata solo per divertirsi: la regola è niente stress e tanto relax.

Infine, vi ricordiamo che al momento della scrittura Fortnite è offline: il battle royale non funziona perché gli sviluppatori stanno introducendo il nuovo update, tramite una classica manutenzione. Probabilmente l’aggiornamento serve proprio per introdurre tutte le novità dedicate al concerto.