Con l’arrivo del Capitolo 4, previsto per la giornata odierna, Fortnite si aggiorna all’Unreal Engine 5.1. Può sembrare un cambiamento non da poco, ma in realtà l’adozione di questa nuova versione dell’engine di casa Epic Games permetterà al gioco di godere di una serie di feature tecniche decisamente non da poco, che metteranno a duro prova gli hardware meno moderni e anche le console di nuova generazione come PS5 e Xbox Series X|S.

Il Capitolo 4 del Battle Royale sfrutterà diverse feature dell’Unreal Engine 5.1, tra cui Nanite, Lumen e le Virtual Shadow Maps. L’utilizzo del motore grafico permetterà anche l’implementazione della Temporal Super Resolution, che migliorerà la risoluzione e il frame rate. Presente anche il ray tracing, che sfrutterà Lumen per riflessi più realistici e decisamente più gradevoli alla vista.

Come abbiamo detto in apertura di questa notizia, l’implementazione di queste feature tecniche rischia di mettere a dura prova i vari hardware più vecchi. Epic Games raccomanda l’utilizzo di GeForce Now per tutti coloro che non hanno componenti adeguati e vogliono comunque godere di tutti questi nuovi cambiamenti. Per le console, invece, il discorso è leggermente diverso: pur essendo in grado di reggere tranquillamente le varie feature tecniche, per beneficiarne sarà necessario disabilitare i 120 frame al secondo. Compromessi comunque accettabili, soprattutto considerando che la versione del motore non è assolutamente leggera.

Il Capitolo 4 di Fortnite sarà disponibile più tardi nella giornata odierna. Oltre al passaggio all’Unreal Engine 5.1, il gioco si munirà di un nuovo Battle Pass e molti altri elementi di questa nuova season. Come di consueto tutti i cambiamenti apportati al gioco sono visibili sul blog ufficiale, che trovate a questo indirizzo. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.