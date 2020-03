Fortnite: un bambino fa troppo rumore giocando, i vicini chiamano la polizia

Fortnite è di nuovo al centro dell’attenzione, anche se per un motivo diverso dal solito. La scorsa notte in una cittadina del Colorado, negli Stati Uniti, è capitato un fatto molto divertente che ha visto coinvolta la stazione di Polizia di Pueblo. Precisamente alle due e mezza di notte, la stazione ha ricevuto una segnalazione di schiamazzi notturni in un complesso a sud della città.

Una volta che la volante della polizia è arrivata sul posto il capitano, Tom Rummel, a capo dell’operazione, non ha potuto fare a meno di sentire gli schiamazzi già dalla strada. Insieme ad altri quattro poliziotti, il capitano si è diretto verso l’appartamento da cui venivano i rumori e ha bussato alla porta, il proprietario con estrema tranquillità li ha accolti come se stesse aspettando il loro arrivo.

Una volta entrati nell’appartamento i poliziotti trovano un ragazzino super coinvolto nel giocare a Fortnite. Il capitano ha poi spiegato che il padre del ragazzino al citofono era stato estremamente collaborativo con loro, aggiungendo che una volta fatti entrare li ha raggiunti anche il ragazzino. Il collega Set Jensen ha poi parlato con il ragazzo che infine gli ha promesso di abbassare il volume.

Al ragazzo è andata bene, dato che un po’ di tempo fa un suo coetaneo mentre “faceva finta di giocare a Fortnite per strada” ha spaventato l’autista di un camion con una pistola giocattolo. L’autista, spaventandosi, ha sbandato ma è riuscito a frenare prima che accadesse qualcosa di ben più grave. Non contento ha poi inseguito il ragazzo fino a casa, dove quest’ultimo ha trovato riparo. Davanti all’abitazione del ragazzo, i genitori e l’autista hanno avuto un acceso diverbio finché l’uomo non ha chiamato la polizia, che una volta arrivata sul posto ha ammanettato il ragazzino di dieci anni senza pensarci due volte.

