Fortnite uscirà su PS5 e Xbox Series X, nel 2021 supporterà l’Unreal Engine 5

Dopo un primo appuntamento dedicato all’annuncio della remastered di Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2, il Summer Game Festival di Geoff Keighley è tornato in onda a distanza di meno di ventiquattro ore per presentare insieme ad Epic Game l’Unreal Engine 5. Durante la chiacchierata dell’evento digitale, le sorprese non sono finite però dato che Epic ha tenuto a confermare che Fortnite uscirà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X al lancio delle nuove console.

Ma non è tutto, perchè è stato annunciato che nel corso del 2021 il popolarissimo battle royale di Epic Games subirà un aggiornamento del motore grafico passando ad utilizzare il nuovo Unreal Engine 5. Gli appassionati potranno quindi continuare ad usufruire del titolo anche durante la prossima generazione videoludica, con il supporto da parte di Epic che continuerà potenzialmente ancora per molti anni.

Epic Games ha inoltre tenuto a dichiarare che nell’attesa del cambio di motore grafico, al lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X Fortnite utilizzerà ancora con l’Unreal Engine 4 per poi pasare alla nuova versione next gen intorno alla metà del 2021, esattamente nel momento in cui il nuovo motore verrà reso disponibile ufficialmente.

Con questo annuncio si è concluso anche questo terzo appuntamento del Summer Game Festival. Ormai stiamo entrando sempre più nel vivo della stagione estiva, il periodo si sta scaldando e non vediamo l’ora di vedere che altri annunci hanno in serbo per noi Geoff Keighley e le compganie videoludiche nei prossimi giorni/mesi. Quali sono i vostri primi parere di quanto visto riguardo l’Unreal Engine 5?