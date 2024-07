Fortnite vittima dei frequenti crash dei processori Intel, Epic Games corre ai ripari

Recentemente, Epic Games ha rilasciato delle linee guida destinate agli utenti che riscontrano crash frequenti su Fortnite, in particolare quelli che utilizzano i processori Intel di 13ª e 14ª generazione. Questo suggerisce che i problemi di instabilità di Intel stiano diventando sempre più diffusi nel settore dei videogiochi.

Altri studi di sviluppo, come Alderon Games e il team di Warframe, hanno segnalato situazioni simili, sottolineando come i processori Intel menzionati sopra tendano a causare interruzioni durante il gioco.

In risposta, alcuni di questi studi hanno consigliato ai loro utenti di passare a processori AMD per evitare ulteriori inconvenienti.

La specifica problematica che affligge Fortnite è stata collegata ai modelli Intel Core i9-13900K/KF/KS e i9-14900K/KF/KS. Per affrontare questa instabilità, Epic Games ha suggerito le seguenti indicazioni:

Siamo a conoscenza di un problema in cui Fortnite si blocca frequentemente sui processori i9-13900K/KF/KS o i9-14900K/KF/KS. Per determinare il produttore della tua scheda madre: 1. Premi e tieni premuto il tasto Windows sulla tua tastiera.

2. Premi il tasto R.

3. Si aprirà la finestra Esegui.

4. Nel campo di testo digita: msinfo32

5. Premi il tasto Enter.

6. Si aprirà MSinfo.

7. Seleziona Riepilogo di sistema.

8. Trova Produttore scheda madre. Se il produttore è ASUS, Gigabyte o MSI, continua con la prossima serie di passaggi. Se il produttore non è uno di questi, contatta il supporto giocatori di Epic cliccando sul pulsante Contattaci qui sotto. Accedi al BIOS.

- Su Asus: [Notebook/Desktop/AIO] Come entrare nella configurazione del BIOS

- Su Gigabyte: Come entrare nelle impostazioni del Dual BIOS?

- Su MSI: [Motherboard] Configurazione e introduzione delle funzioni del BIOS della scheda madre Seleziona la Modalità Avanzata.

- Tipicamente premendo il tasto F7. Seleziona la scheda AI Tweaker o la scheda Extreme Tweaker.

Cambia l'impostazione del comportamento SVID su Intel Fail Safe.

Salva le modifiche e esci.

Le azioni di Epic Games rendono evidente che le soluzioni proposte precedentemente da Intel per risolvere questi problemi, non abbiano ottenuto i risultai sperati, implicando troppi compromessi sia in termini di prestazioni, sia per quanto riguarda l'esperienza d'uso.

La situazione appare quanto mai critica, e con l'imminente lancio dei nuovi processori desktop Arrow Lake-S, è imprescindibile che Intel trovi una soluzione efficace e tempestiva a questi problemi di stabilità.