Fortnite: Epic Games deve rimborsi milionari ai giocatori per gli acquisti in-game

La Federal Trade Commission (FTC) ha annunciato che distribuirà oltre 72 milioni di dollari in rimborsi a circa 629.000 clienti di Fortnite a partire da lunedì. Questa decisione fa seguito a un accordo del 2022 in cui l'agenzia federale accusava Epic Games di aver "ingannato" gli utenti inducendoli a spendere denaro sulla piattaforma.

Ogni persona coinvolta riceverà circa 114 dollari dall'FTC se ha presentato con successo una richiesta. Questi rimborsi rappresentano il primo round di pagamenti e riguardano coloro che hanno effettuato acquisti accidentali a causa del design ingannevole del gioco.

I pagamenti verranno effettuati tramite assegno e PayPal. L'FTC ha consigliato ai destinatari di riscuotere il pagamento PayPal entro 30 giorni e di incassare gli assegni entro 90 giorni. Per eventuali domande, gli utenti possono contattare l'amministratore dei rimborsi indicato nell'annuncio dell'FTC.

Questa azione fa parte di un più ampio accordo del 2022, in cui l'FTC ha ottenuto 520 milioni di dollari da Epic Games. L'agenzia sosteneva che Fortnite avesse violato il Children's Online Privacy Protection Act e utilizzato "trucchi di design, noti come dark patterns, per ingannare milioni di giocatori inducendoli a fare acquisti involontari".

Visto che la richiesta sul sito dell'FTC è ancora attiva, non è da escludere il fatto che possano arrivare richieste anche "fasulle" sugli acquisti in-game. Dopo tutto come si fa dimostrare che si tratti effettivamente di un acquisto non volontario? A ogni modo le cifre che Epic Games mette sul piatto per i rimborsi sono davvero enormi e questo non può far altro che far riflettere su quanto l'azienda stia effettivamente guadagnano dal live service.

La pratica degli acquisti in-game è ormai presente su svariati videogiochi, anche single player ed è assolutamente possibile molti giocatori possano effettivamente acquistare oggetti per sbaglio a causa anche di menu pensati male come nel caso di Diablo 4.

Voi avete avuto a che fare con acquisti in-game non volontari? Se sì, come è stato possibile? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti.