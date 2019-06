Fortnite ha rischiato di essere cancellato

Solamente qualche anno fa Fortnite, il battle-royale best seller di Epic Games, è stato veramente ad un passo dalla cancellazione.

Chiunque all’interno del panorama videoludico ha oggigiorno sentito almeno una volta pronunciare il nome di Fortnite. Il battle royale di Epic Games è infatti riuscito ad entrare nell’immaginario comune e ad erigersi come vero e proprio fenomeno di culto. Una situazione che avrebbe però potuto non realizzarsi.

Nel lontano 2012, quando Fortnite era ancora nel bel mezzo dello sviluppo, il titolo avrebbe potuto però infatti essere cancellato. Un’eventualità che, fortunatamente, non si è mai realizzata.

A voler mettere la parola fine ai lavori sul titolo è stato Rod Fergusson. Il developer, che oggi è il boss di The Coalition, nel lontano 2012 lasciò Epic Games ma, prima di abbandonare la software house, provò a cancellare Fortnite. Va giustamente ricordato però che ai tempi il titolo era concepito per avere solamente una modalità PvE e non includeva quindi la celebre battle royale.

Fergusson ha infatti dichiarato in un’intervista: “Se fossi rimasto ad Epic Games avrei sicuramente cancellato Fortnite. Anzi, prima di abbandonare la software house, ho provato effettivamente a farlo. Fortnite ai tempi era composto solamente dalla modalità Salva il Mondo e il progetto presentava diverse sfide impegnative.”

“Come direttore della produzione” continua il celebre developer “non avrei mai approvato Fortnite, quel gioco non avrebbe mai passato il mio livello minimo di soddisfazione. Il gioco che oggi tanto amate, che tanto vi regala, ogni non sarebbe esistito se fossi rimasto ad Epic.” Una decisione sicuramente difficile ma anche comprensibile: del resto sarebbe stato difficile a quei tempi immaginarsi l’enorme successo ottenuto in questi anni da Fortnite.

Alla domanda di un giornalista, che gli chiedeva se avesse perso il sonno a causa dell’incredibile successo del titolo, Fergusson ha infine risposto di essere davvero contento del successo del team di Epic Games.

Che ne pensate delle parole del boss di The Coalition, avreste anche voi fatto lo stesso?