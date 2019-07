Fortnite, disponibile la seconda parte delle sfide a tempo straordinario

Epic Games ha finalmente rilasciato su Fortnite, il proprio battle royale di successo, anche la seconda parte delle sfide Overtime.

Con l’avvicinarsi dell’attesissima Stagione 10 di Fortnite il battle royale di Epic Games sta offrendo ai propri numerosissimi giocatori una lunga serie di attività per ingannare l’attesa. La Stagione 9 del titolo, infatti, oltre alle sfide per il secondo compleanno di cui vi avevamo parlato ieri, sta proponendo ai propri utenti anche le classiche challenge di fine stagione, conosciute con il nome di sfide a tempo straordinario.

Tale evento non è stato rilasciato in un unico momento ed è stato invece diviso in tre diverse fasi, la seconda delle quali è stata recentemente rilasciata all’interno del battle royale di Epic Games. Ognuna di queste parti è composta da tre sfide differenti e da una nuova skin, il tutto ottenibile in maniera gratuita: una iniziativa decisamente apprezzabile.

Ecco le tre sfide appena rilasciate su Fortnite:

Rianima un’alleato in tre partite diverse

Danneggia avversari con fucili d’assalto per 2500 punti danno

Balla presso un mostro scheletro

Le prime due di queste challenge, se completate, garantiranno al giocatore ben 5000 punti esperienza l’una, mentre la terza ci regalerà un’immagine per le schermate di caricamento. Completando sia queste tre sfide che quelle rilasciate precedentemente sarà inoltre possibile ricevere gratuitamente la variante Rosso della skin Stratus, la cui versione base è presente all’interno del Battle Pass della Stagione 9. Un regalo decisamente gradito.

Che ne pensate di questa notizia, avete già completato questa seconda ondata di sfide Overtime? Avete già raggiunto la fine del Pass Battaglia o siete ancora intenti a racimolare gli ultimi punti esperienza necessari? Raccontateci le vostre esperienze in questi ultimi giorni della Stagione 9 di Fortnite!