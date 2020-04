Fortnite Stagione 2: ecco la soluzione alla sfida “Visita gli accampamenti costieri di Skye”

Dopo avervi mostrato la soluzione della sfida settimanale “Visita lo Squalo, Rapide a Riposo e Forra Favolosa”, vi parliamo di una nuova missione arrivata in seguito all’aggiornamento di Fortnite 12.30. Stiamo parlando di una delle nuove sfide della Settimana 7 di Fortnite Stagione 2, “Visita gli accampamenti costieri di Skye”.

Come sicuramente avrete già intuito dal nome, la missione fa parte del set “Avventure di Skye”, la ragazza presente nel Battle Pass della Stagione 2. Prima di iniziare, vi informiamo che la sfida in questione sarà completabile anche in più partite, non dovrete quindi sforzarvi più di tanto per arrivare a completarla.

Per concludere rapidamente questa missione non dovrete far altro che recarvi in alcuni luoghi presenti sulla mappa di gioco di Fortnite Stagione 2, un po’ come già visto nella sfida “Visita lo Squalo, Rapide a Riposo e Forra Favolosa”. L’unica differenza di questa missione sta nel fatto che le location sono disseminate praticamente in ogni zona della mappa di gioco, e al fine del completamento della missione ve ne saranno conteggiate solo alcune.

Ci riferiamo ovviamente agli accampamenti con al centro un falò presenti sui vari bordi più esterni della mappa di Fortnite. Questi punti sono situati principalmente in zone di secondaria importanza quali sono le spiagge della grande isola di Fortnite. Alcuni saranno situati presso i Foschi Fumaioli, altri invece all’estremo sud, est e via dicendo.

Se avete già provato a portare a termine la missione senza esito positivo, vi consigliamo caldamente di guardare il video poco più sopra che vi permetterà di completare facilmente la sfida settimanale in questione. Al fine di portare al termine la missione in tempi rapidi, vi consigliamo di utilizzare i motoscafi o gli elicotteri. Vi ricordiamo nuovamente che la sfida può essere completata anche in più partite, quindi prendetevela pure con calma.