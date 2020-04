Fortnite Stagione 2: ecco come completare la sfida “Visita lo Squalo, Rapide a Riposo e Forra Favolosa”

Dopo la breve guida della sfida degli orsi e dei vasi di miele, oggi vi spieghiamo passo passo come completare in poco tempo una delle nuove sfide della Settimana 7 introdotte dopo l’aggiornamento di Fortnite 12.30. Ci riferiamo alla missione “Visita lo Squalo, Rapide a Riposo e Forra Favolosa”.

La sfida in questione richiede al giocatore di localizzare dei luoghi abbastanza specifici sulla mappa di gioco di Fortnite Capitolo 2. Inizialmente il livello di difficoltà sarà abbastanza basso poiché per proseguire vi basterà semplicemente recarvi presso 3 precise location senza fare nient’altro. Le località potranno essere anche visitate in più partite e quindi non sarete costretti a fare tutto di fretta in una singola partita.

La parte leggermente più ostica della sfida arriva dopo, precisamente quando dovrete occuparvi di trovare lo Squalo, Rapide a Riposo e Forra Favolosa poiché solo il primo è indicato sulla mappa ed è situato precisamente sull’isolotto in alto a sinistra dell’immensa mappa di gioco di Fortnite. Per quanto riguarda le altre due zone non preoccupatevi, il breve video poco più su vi indicherà i punti esatti in cui dovrete dirigervi per completare la sfida.

Vi consigliamo di portare a termine la missione utilizzando i nuovi elicotteri Choppa, i quali vi consentiranno di muovervi abbastanza rapidamente nei dintorni di Lago Languido, facilitandovi così la vita e riuscendo a portare a termine la sfida in pochissimo tempo. Se non sapete dove trovarli non temete, la nostra guida vi indicherà tutte le zone di spawn in cui reperire i mezzi volanti tramite un’apposita mappa creata apposta per voi.

Vi invitiamo come sempre a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per tutte le prossime news e guide dedicate a Fortnite Capitolo 2.