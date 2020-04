Fortnite: dopo Deadpool, arriverà Spawn? Parla il suo creatore

Sappiamo bene che Fortnite è riuscito a distinguersi dagli altri battle royale per le sue meccaniche di costruzione, ma il titolo non è diventato famoso solo per questo, dato che i giocatori hanno avuto modo di partecipare a numerosi eventi in-game e crossover, e come risultato, è riuscito a riscuotere l’attenzione da parte di una grande fetta di pubblico.

Dopo l’apparizione popolarissima di Deadpool in Fortnite, il creatore della serie Spawn, Todd McFarlane, ha suggerito che il suo antieroe potrebbe presto entrare a far parte della battaglia dopo aver lavorato con Epic Games. Spawn è una serie di fumetti nata nel 1992, che hanno ottenuto molta fama nel mondo dei comics, a tal punto da dedicargli adattamenti cinematografici e crossover con altri genere, come l’ultimo avvenuto con Mortal Kobat 11, in cui Spawn è un personaggio giocabile. Il creatore della serie Todd McFarlane ha dunque parlato di un probabile arrivo del personaggio da lui creato all’interno del battle royale, dopo aver collaborato con i creatori di Fortnite nella produzione di giocattoli.

Il fumettista ha dichiarato che, mentre era occupato con la creazione dei giocattoli, ha avuto modo di parlare con i creatori. “Ho mostrato loro che non esiste un solo Spawn, ma ce ne sono dozzine, tra le serie di fumetti e i giocattoli, letteralmente decine e decine di aspetti a cui dovresti dedicare una skin. Pensate ad esempio a cosa hanno creato in Mortal Kombat. Sono arrivato in un periodo sbagliato” ha dichiarato McFarlane, “i pezzi grossi di Marvel e DC sono arrivati prima di me, devo prima aspettare che cali l’entusiasmo verso i precedenti eventi, cosicchè le persone accolgano Spawn positivamente“. Sebbene diversi fan sarebbero felicissimi del crossover di Spawn con Fortnite, dovranno aspettare ancora un pò.

Fortnite ha organizzato diversi crossover davvero strabilianti e sembra che in futuro ne arriveranno altri: in questo caso, sarebbe interessante sapere come la figura di Spawn andrebbe ad integrarsi all’interno del titolo, così come le sue abilità e le sfide che ne conseguono. Per ora, i fan possono solo aspettare la giusta occasione per il suo arrivo.