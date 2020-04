Fortnite: la skin di Deadpool è finalmente disponibile, ecco come ottenerla

Dopo l’arrivo dell’aggiornamento di Fortnite 12.30 che ha introdotto molte novità riguardanti le varie modalità di gioco, i dataminer si sono subito messi al lavoro per trovare alcune informazioni nascoste nello stesso update riguardanti il personaggio di questa nuova season, Deadpool. Come già vi avevamo anticipato, la rara skin del personaggio Marvel è pronta a debuttare quest’oggi sul battle royale di Epic Games.

L’atteso giorno da parte della community che ha acquistato il Battle Pass della nuova stagione è finalmente arrivato. Vi ricordiamo inoltre che per essere ottenuta bisognerà completare tutte le sfide di Deadpool fin qui presenti, oltre ovviamente alle recenti missioni della Settimana 7.

Eccovi qui il breve elenco delle tre nuove sfide da completare:

Trova le due pistole di Deadpool

Entra in una cabina del telefono o in un bagno chimico per diventare l’eroe più super-eroe del pianeta

Completa le sfide per ottenere l’oggetto ricompensa: Skin di Deadpool

Se vi siete già dati da fare e le avete completate tutte, il raro costume in questione sarà aggiunto al vostro armadietto personale. Se invece siete ancora abbastanza indietro, non preoccupatevi, le missioni non sono molto difficili e vi basterà dedicargli un po’ del vostro tempo per completarle tutte.

Lo sai che molto probabilmente l’eroe Marvel prenderà il controllo del Battle Bus? Secondo il dataminer HYPEX, quest’ultimo potrebbe ricevere per un limitato periodo di tempo una particolare skin a tema Deadpool. Vi ricordiamo anche che tra le informazioni ricavate dai leaker è presente la variante della skin senza maschera dell’eroe Marvel.

E voi siete pronti a dare la caccia alla nuova skin di Deadpool? In questi giorni vi state dedicando a completare le sfide necessarie per sbloccarla? Fateci sapere la vostra qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.